Insivumeh prevé lloviznas y chubascos en dos áreas del país

Según pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), durante el amanecer y mañana de este domingo 23 de noviembre de 2025 se presentarán áreas con neblina al amanecer en la Franja Transversal del Norte y Valles de Oriente. Asimismo, la entidad señaló que habrá nubosidad dispersa, alternando con nublados parciales, en el Caribe y Franja Transversal del Norte.
La previsión destacó que también habrá pocas, nubes alternando con nubosidad dispersa en las regiones del Norte, Occidente, Altiplano Central y Valles de Oriente.
Durante tarde y noche, el Insivumeh pronosticó lluvias al final de la tarde, asociadas al ingreso de humedad procedente del mar Caribe. Precisaron que las condiciones locales promoverán la misma situación en sectores como la Franja Transversal del Norte y el Caribe.
El comunicado del Insivumeh destacó "posibles chubascos al final de tarde y viento del norte ligero en Bocacosta".
Se mantendrán las bajas temperaturas
El Insivumeh anunció que continuará el ambiente frío en horas de la noche y madrugada, principalmente en las regiones del occidente y sectores altos de Altiplano Central.
"Se recomienda mantenerse abrigado bien durante la noche y madrugada", finalizó el comunicado del Insivumeh.