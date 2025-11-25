Menos nacimientos en Guatemala: Implicaciones para el país

Datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelaron que la tasa de natalidad está cayendo en Guatemala. La información oficializada por la entidad acerca de los nacimientos a nivel nacional muestra una caída de aproximadamente el 13 por ciento durante 2024. Pero, ¿qué significan estas cifras para el futuro del país?
Durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se conversó con Carlos Mendoza Alvarado, secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, acerca de las posibles causas y los efectos que ello tendrá en los distintos ámbitos.
"Esto es importante porque va a tener efectos estructurales a nivel de la economía para los próximos años, pero también para el diseño de políticas públicas. Por ejemplo, en el caso de educación, en pocos años habrá menos niños en las escuelas. Algunas escuelas podrían fusionarse o reorientarse y la prioridad será mejor calidad y no solo cobertura", dijo.
En cuanto a salud, por ejemplo, señaló que bajará la presión en temas de maternidad e infancia, pero subirá la demanda en tratamientos crónicos, salud del adulto mayor, cuidados de larga duración, entre otros.
En temas de empleo, la fuerza laboral eventualmente dejará de crecer y luego empezará a reducirse, como ocurre en otros países. Entonces, según el entrevistado, para sostener la economía se tendrá que aportar recursos para aumentar la productividad de los trabajadores, para innovar y educar técnicamente.
Asimismo, habló de situaciones incluso en políticas sociales, donde señaló que habrá menos niños vulnerables, pero más adultos mayores que necesitarán apoyo. Aseguró que esto afectaría la sostenibilidad de las pensiones.
"Entonces, es un cambio que está transformando la estructura del país y que tendrá importantes impactos", enfatizó el titular de la Segeplan.
¿Qué hay detrás de la reducción en la tasa de natalidad?
Mendoza indicó que Guatemala todavía está disfrutando parte del bono demográfico, que básicamente se entiende que hay un mayor porcentaje de población en edad productiva que la población dependiente, que son niños y adultos mayores.
Y, aunque aseguró que de ese bono todavía quedan algunos años, después estaría cambiando el panorama. Explicó que la estadística de reducción en el número de nacimientos también confirma la caída en la tasa global de fecundidad, que es el número de hijos por mujer, que pasó de ser de 7 hijos por mujer en 1960 a 2.2 en 2023, lo que muestra que está cerca de la tasa de reemplazo, que es de 2.1.
Mendoza compartió que, de los 340 municipios, en 294 bajaron los nacimientos durante 2024, mientras que en 12 se mantuvieron iguales las cantidades. Solo en 34 aumentaron. Esto muestra que el 86% de los municipios de Guatemala tuvieron menos nacimientos el año pasado, en comparación con el 2023.
Parte de las causas que se está debatiendo es que, aunque no está muy claro, la migración de hombres jóvenes, especialmente de áreas rurales y mayas, tiene un fuerte impacto en este tema. "Decidieron irse del país en busca de mejores oportunidades y allí se nos fue gran parte del bono demográfico", expuso.
El funcionario indicó que también hay cambios en las vidas de las familias, pues las mujeres han tomado la decisión de tener hijos a una edad mayor o tener menos hijos. Las estadísticas vitales reveladas por el INE, que incluyen defunciones, matrimonios y divorcios, también muestran una caída en el número de matrimonios y un ascenso en el de divorcios.
"Las decisiones de tener o no un hijo y cuántos tener, en gran parte depende de parejas estables, que ven condiciones de futuro para ser papá o mamá. Definitivamente hay otros cambios que son de tipo económico, como el mayor costo de vida, vivienda, crianza, que impactan en las decisiones racionales del hogar sobre si tener hijos y cuántos tener, y estas familias priorizan estudiar o trabajar antes de tener hijos, que también son otros factores", señaló.
Finalmente, el entrevistado compartió que las generaciones son un punto primordial en el ámbito de los nacimientos, pues la que actualmente está en edad reproductiva, de entre 23 y 25 años, nació a principios del siglo y tiene otras prioridades y otros modelos de familia en mente. Ello se refleja en mayor cantidad de mujeres sumándose al proceso educativo, incluso superando la tasa de estudiantes hombres a nivel universitario.