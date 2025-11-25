Prisión confirmada para exalcalde de Santa Catarina Pinula

La Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal rechazó el amparo interpuesto por el exalcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizaes, con lo cual se mantiene vigente la decisión de la Sala Tercera de enviarlo a guardar prisión dentro del caso conocido como "campaña negra".
En mayo de 2025, la Sala Tercera revocó la sentencia absolutoria otorgada por el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal a favor del exjefe edil en el referido expediente judicial.
En su resolución, los magistrados ordenaron que el exjefe edil fuera sentenciado a 12 años y seis meses de prisión por el delito de peculado por sustracción.
Además, se ordenó que se le impusiera una multa de 50 mil quetzales y se le revocara la medida sustitutiva. En ese sentido, se ordenó su inmediato ingreso a un centro de detención.
Con relación a Luisiño Sánchez, exvocero del a referida comuna y quien también fue absuelto en el mismo caso, la Sala Tercera confirmó la resolución de la jueza Patricia Veraz Castillo y lo dejó en libertad.
* Le pude interesar:
Caso contra el exalcalde
Alvarizaes y Sánchez fueron señalados por el Ministerio Público (MP) de supuestamente utilizar recursos públicos para realizar una "campaña negra" contra el alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, por lo cual se pedía una pena de siete años de prisión contra el exjefe edil y de cuatro contra el exportavoz.
Siero, quien compareció en calidad de testigo y rindió su declaración en el juicio que se inició en noviembre de 2024, se refirió a los hechos que se habrían registrado.
Explicó que en 2019 se había suscrito un contrato con una empresa para el manejo de las redes sociales institucionales. Sin embargo, mencionó que hubo oposición de su parte al ser conocido el tema en el Concejo, ya que se consideró que la municipalidad ya tenía una dirección de comunicación social, así que se estaría duplicando el gasto.
Tras analizar los elementos probatorios presentados por la Fiscalía, el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal consideró que no se respaldaron tales acusaciones y el pasado 29 de noviembre resolvió absolver a ambos sindicados.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7