 Tránsito bloqueado por protesta de salubristas frente al Congreso
Nacionales

Tránsito bloqueado por protesta de salubristas frente al Congreso

Se mantienen complicaciones para transitar en la zona 1 y hay cambios en las rutas del Transmetro.

Un grupo de salubristas manifiesta frente al Congreso., Municipalidad de Guatemala
Un grupo de salubristas manifiesta frente al Congreso. / FOTO: Municipalidad de Guatemala

Un grupo de salubristas mantiene una manifestación en la 8ª avenida y 9ª calle de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, frente a la sede del Congreso de la República, para hacer una serie de peticiones a las autoridades.

Los trabajadores y prestadores de servicio del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) llegaron desde ayer a este sector, donde pernoctaron resguardándose bajo carpas improvisadas. Están ocupando las banquetas y la vía principal.

El objetivo de quienes participan en esta medida es solicitarles a los diputados que sean incluidos en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el período 2026 los fondos necesarios que permitan otorgarles plazas permanentes a quienes todavía laboran por contrato, entre otros beneficios económicos.

Rutas del Transmetro afectadas

La Municipalidad de Guatemala informó que debido a esta protesta se observan complicaciones en los accesos vehiculares del sector y también se ven afectadas temporalmente las líneas 1 y 7 del Transmetro.

"Pedimos a los vecinos tomar sus precauciones, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales, ya que se estará informando sobre el estado del servicio", expresó la comuna.

