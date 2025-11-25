 Transurbano arrastra a un motorista en la zona 1
Nacionales

Impactante video muestra cómo un bus del Transurbano arrastra a un motorista en la zona 1

En las imágenes se observa que el motorista resbala y cae al asfalto justo cuando la unidad de transporte público pasa frente a él.

Accidente de motorista en zona 1., Captura de pantalla video X.
Accidente de motorista en zona 1. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un impactante video de cámaras de seguridad muestra el momento exacto en que un bus del Transurbano arrastra por varios metros a un motorista en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

En las imágenes se observa que el motorista resbala y cae al asfalto justo cuando la unidad de transporte público pasa frente a él. El bus continúa su marcha y las llantas delanteras arrastran al hombre varios metros, mientras testigos reaccionan alarmados ante la escena.

A pesar de la gravedad del hecho, se confirmó que el motorista logró sobrevivir. Hasta ahora, permanece sin ser identificada la víctima.

El incidente ocurrió específicamente en la 2ª calle y 2ª avenida, zona 1, y según los primeros reportes, habría tenido lugar el 11 de octubre de 2025, aunque el video comenzó a circular en redes sociales en las últimas horas.

Otro caso reciente con el Transurbano

Hace unos días, el director de Comunicación Social de Emetra, Amílcar Montejo, informó sobre la detención de un piloto del Transurbano de la línea 63, quien habría estado bajo supuesto estado de ebriedad mientras conducía en la zona 10, luego de denuncias de usuarios.

La unidad prestaba servicio desde La Reforma, Trébol y Avenida Petapa, según el rótulo ubicado en la parte frontal del autobús. Tras ser detenido, Montejo indicó que el procedimiento fue entregado a las fuerzas de seguridad.

El conductor fue trasladado a la Torre de Tribunales por agentes de la Policía Nacional Civil. Montejo señaló además que, solo en el segundo semestre de este año, han sorprendido a cinco pilotos de buses que presuntamente conducían bajo efectos de licor.

De acuerdo con el artículo 157 del Código Penal, conducir en estado de ebriedad o bajo efectos de drogas es sancionado con multas de Q5 mil a Q25 mil, además de la cancelación de la licencia por un período de tres meses a cinco años.

