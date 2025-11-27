 Juzgado devuelve edificio a empresa ligada a Baldizón
Nacionales

Juzgado de Extinción de Dominio devuelve edificio a empresa vinculada a Baldizón

Dos oficinas del sistema de justicia que funcionan en el edificio "Vista Panorámica" deberán ser retiradas.

Audiencia en el Juzgado de Extinción de Dominio para resolver situación de edificio vinculado a Baldizón., Omar Solís/Emisoras Unidas
Audiencia en el Juzgado de Extinción de Dominio para resolver situación de edificio vinculado a Baldizón. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Juzgado de Extinción de Dominio llevó a cabo este jueves, 27 de noviembre, la audiencia para definir la situación del edificio "Vista Panorámica", ubicado en la zona 15 de la Ciudad de Guatemala, el cual está vinculado al excandidato presidencial Manuel Baldizón.

El juez Jaime Delmar Gonzalez resolvió declarar sin lugar la petición del Ministerio Público para que esta propiedad pasara a favor del Estado de Guatemala.

En consecuencia, el inmueble le fue devuelto a la empresa Regal Group, S.A. vinculada al excandidato del extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder).

En su resolución, el togado levantó también las medidas cautelares, por lo que la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad y de Delitos Transnacionales y un juzgado de diligencias urgentes, que se encuentran en el inmueble, deberán ser desalojados.

Devuelven bienes a Baldizón

En una resolución reciente, el juez Delmar González, titular del Juzgado de Extinción de Dominio, autorizó la devolución de varios inmuebles localizados en el departamento de Petén que también habían sido embargados en el marco del mismo proceso.

Las propiedades están registradas a nombre de Salvador Baldizón Tagger, padre del político, y según el análisis pericial, no presentan indicios de haber sido remodeladas con fondos de origen ilícito. Con base en este hallazgo, el juez consideró que no correspondía mantener las medidas cautelares y ordenó su devolución.

Sin embargo, otras propiedades continúan bajo investigación. El juez resolvió otorgar más tiempo al Ministerio Público para ampliar las diligencias y determinar si esos bienes están vinculados a actividades ilícitas. La fiscalía no ha informado públicamente si solicitará una ampliación del plazo o si ya presentó los resultados de esa investigación.

Por aparte, en febrero de 2018 se confirmaron medidas cautelares de inmovilización de bienes atribuidos a Baldizón localizados en un inmueble dividido en dos fincas, una de ellas conocido como "La Casa Blanca", a nombre de la entidad Proyecto Habitacionales Praga S, A; la otra finca está a nombre de la entidad Ciudad Sostenible, S.A.

* Con información de Omar Solís y Ángel Oliva, Emisoras Unidas.

