Detenido por trasladar droga en Quetzaltenango

Un hombre fue capturado por las fuerzas de seguridad en el marco de un operativo que se llevó a cabo este viernes, 28 de noviembre, en la colonia San Antonio, Coatepeque, Quetzaltenango, como parte de las acciones contra el tráfico de estupefacientes.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que los agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) interceptaron un vehículo que era conducido por un hombre de 38 años y, tras inspeccionarlo, localizaron paquetes con droga.
Se trataba de tres bolsas con marihuana que el sospechoso llevaba escondidas en el baúl de su carro. La cantidad exacta de la sustancia decomisada no ha sido revelada por las autoridades.
"El detenido fue sorprendido cuando en el baúl del vehículo en que viajaba llevaba escondida dicha droga, por lo que fue puesto a disposición de un juzgado para que resuelva su situación legal", explicó un portavoz de la PNC.
Erradican matas de marihuana en Petén
En otro operativo, los policías de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) erradicaron una plantación de marihuana que fue localizada en el departamento de Petén.
Según la información compartida por las autoridades, el operativo se llevó a cabo en un área montañosa del caserío Ixmucané, municipio de Las Cruces, como parte de los esfuerzos de la PNC para combatir el cultivo y tráfico de drogas en el país.
En total, fueron incineradas 71 mil 836 matas de marihuana en fase de crecimiento, con avalúo de 26 millones 938 mil 500 quetzales.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, ha reiterado que se mantienen los esfuerzos continuos e integrales del Gobierno de Guatemala para garantizar la seguridad ciudadana.
Asimismo, ha manifestado su compromiso de continuar trabajando bajo coordinación interinstitucional y transparencia en defensa de la seguridad y el bienestar de la población.