Mujer reembolsará dinero por boletos no entregados de Arjona

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros, le da seguimiento a denuncias que presentaron personas afectadas por supuesto fraude en la venta de boletos por vías no oficiales para el concierto de Ricardo Arjona en Guatemala.
Las turistas afectadas, que integran un grupo de fanes del cantante guatemalteco, expusieron ante las autoridades que hicieron transferencias a una persona que les ofreció boletos para asistir al show musical; sin embargo, al llegar al país ya no lograron contactarla y no recibieron las entradas.
Ante esta situación, las extranjeras acudieron ante las autoridades para notificar las anomalías ocurridas y que se pudiera establecer el origen de este fraude. Fueron ocho denuncias en total las que fueron presentadas por estos cobros irregulares.
"Las denuncias fueron recibidas en el stand de atención ubicado en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, donde se individualizó a (una mujer) como la presunta responsable del perjuicio económico causado a las turistas", indicó el Departamento de Información y Prensa del ente investigador.
De acuerdo con la oficina, en la sede fiscal se llevó a cabo una junta conciliatoria en la que, de forma virtual, las nueve agraviadas y la sindicada alcanzaron un acuerdo para el reintegro del monto defraudado.
MP da a conocer vía para denunciar posibles estafas
El 2025 marcó un gran regreso de Ricardo Arjona a su tierra natal con una serie de conciertos históricos. Para su gira Lo que el Seco no dijo, el artista programó una residencia de múltiples fechas en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en Ciudad de Guatemala, llenando salas noche tras noche y agotando en pocas horas las entradas. Inicialmente fueron 15 conciertos, pero la demanda fue tan alta que se añadieron ocho fechas más, sumando un total de 23 presentaciones.
El MP informó que continuará brindando servicio en su stand durante los próximos días de concierto del cantautor guatemalteco.
Asimismo, aseguró que los turistas extranjeros que hayan sido víctimas de estafa pueden presentar su denuncia desde su país de origen al correo [email protected].
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7