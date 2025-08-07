 Ricardo Arjona: Fecha y Hora para Comprar Boletos
Farándula

¡Atención fans! Ya hay fecha y hora para comprar boletos de los nuevos conciertos de Ricardo Arjona

Conoce la fecha, hora y consejos para comprar boletos de los nuevos conciertos de Ricardo Arjona.

Ricardo Arjona gira "Seco", Instagram
Ricardo Arjona gira "Seco" / FOTO: Instagram

Tras el espectacular sold out en sus primeras 15 funciones en Guatemala, Ricardo Arjona amplía su residencia "Lo que el SECO no dijo" con nuevas fechas en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Arjona regresa con ocho nuevas presentaciones que se suman al éxito de sus primeras fechas agotadas. Se trata de una residencia esperada que dará inicio a finales de octubre y se extenderá hasta diciembre, permitiendo a miles de fans disfrutar de su música en vivo.

Las funciones confirmadas son: 27, 28, 29 y 30 de noviembre, además del 4, 5, 6 y 7 de diciembre.

Se habilitaron varias localidades con los siguientes precios (más cargos de servicio):

Platea: Q1,775 + Q160 = Q1,935

Balcón 1: Q825 + Q100 = Q925

Balcón 2: Q595 + Q100 = Q695

Palcos: Q395 + Q100 = Q495

El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias cuenta con hasta 2,048 butacas por función, distribuidas entre platea, balcones y palcos.

Nueva fecha, nuevo horario

A través de las redes sociales de Eticket se informó que la venta de las nuevas entradas arranca mañana, viernes 8 de agosto, a las 10 horas. "Boletos disponibles solo en eticket.gt", informaron.

Se recomienda a los interesados crear su cuenta en Eticket.gt con antelación para agilizar el proceso de compra, ya que una vez seleccionados los asientos, el sistema otorga solamente 10 minutos para confirmar la transacción. Además, agregan que es importante que no actualices la página cuando haz ingresado. 

Con estas nuevas funciones, Ricardo Arjona demuestra una vez más su poder de convocatoria en su país natal.

Gira Lo que el SECO no dijo

Lo que el SECO no dijo es el nombre del espectáculo con el que Ricardo Arjona ha regresado a los escenarios de Guatemala, marcando un hito en su carrera artística al presentar una serie de conciertos tipo residencia.

El espectáculo se plantea como una continuación íntima y nostálgica de su gira "Blanco y Negro" y del show acústico "Circo Soledad", pero con un enfoque mucho más personal.

El nombre juega con la palabra "SECO", que hace referencia a cómo llaman a Ricardo Arjona en su círculo cercano, pero también sugiere una segunda voz, lo que quedó fuera, lo no dicho, lo que se guardó. Es decir: una mirada más profunda a sus historias, canciones menos comerciales y reflexiones propias.

Durante el concierto, Arjona se presenta en un formato acústico, acompañado por una escenografía sobria y elegante, que permite una conexión directa con el público.

El repertorio incluye canciones poco conocidas, versiones reinventadas y relatos entre canción y canción, como si fuera una noche de confesiones con su audiencia más fiel.

Temas

GuatemalaSismossecuenciasismosFútbolEstados UnidosLiga Nacional#liganacionalEE.UU.Donald TrumpFutbol GuatemaltecoCiudad de Guatemala
