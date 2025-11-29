Insivumeh pide precauciones por frío y posibles lluvias

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) no descartó lluvias o lloviznas para la mañana de este sábado 29 de noviembre de 2025 en las regiones del caribe y Franja Transversal del Norte. En su previsión diaria, el ente científico indicó que continuarán los nublados durante la mañana en las regiones del norte, norte del Valle de Oriente, Caribe y Franja Transversal.
En resto del país, la entidad pronosticó cielos despejados y pocas nubes, con presencia de viento moderado en la ciudad capital, Occidente y Valles de Oriente.
Para la tarde y noche, el Insivumeh prevé posibles nublados parciales del norte al centro del país y lluvias en el Caribe, y de menor intensidad, en Franja Transversal del Norte, Petén y Bocacosta. Asimismo, la entidad advirtió de nubosidad durante la tarde en el resto del país.
Cielos despejados
En la Costa Sur, el Insivumeh consideró que habrá pocas nubes o cielo despejado durante la noche.
Sin embargo, las autoridades recomendaron a la población "mantener las precauciones necesarias ante la posibilidad de lluvias y abrigarse bien durante la noche y madrugada".