 Insivumeh pide precauciones por frío y posibles lluvias
Nacionales

El pronóstico del clima establece que hay influencia de un sistema de alta presión del norte al centro del país.

Las autoridades pidieron abrigarse adecuadamente para evitar complicaciones de salud por el frío., Archivo.
Las autoridades pidieron abrigarse adecuadamente para evitar complicaciones de salud por el frío. / FOTO: Archivo.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) no descartó lluvias o lloviznas para la mañana de este sábado 29 de noviembre de 2025 en las regiones del caribe y Franja Transversal del Norte. En su previsión diaria, el ente científico indicó que continuarán los nublados durante la mañana en las regiones del norte, norte del Valle de Oriente, Caribe y Franja Transversal.

En resto del país, la entidad pronosticó cielos despejados y pocas nubes, con presencia de viento moderado en la ciudad capital, Occidente y Valles de Oriente.

Para la tarde y noche, el Insivumeh prevé posibles nublados parciales del norte al centro del país y lluvias en el Caribe, y de menor intensidad, en Franja Transversal del Norte, Petén y Bocacosta. Asimismo, la entidad advirtió de nubosidad durante la tarde en el resto del país.

Cielos despejados

En la Costa Sur, el Insivumeh consideró que habrá pocas nubes o cielo despejado durante la noche.

Sin embargo, las autoridades recomendaron a la población "mantener las precauciones necesarias ante la posibilidad de lluvias y abrigarse bien durante la noche y madrugada".

