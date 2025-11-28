 Cómo usar el aguinaldo: Estrategias responsables y efectivas
Nacionales

Estrategias efectivas para utilizar el aguinaldo de manera responsable

Durante la temporada de pago de aguinaldo, se muestran diez consejos financieros vitales para optimizar el uso de este ingreso extra y evitar deudas.

Compartir:
Dinero en efectivo,
Dinero en efectivo / FOTO:

En plena temporada de pago de aguinaldo surgen las recomendaciones para usar este ingreso extraordinario de manera estratégica y responsable. En ese sentido, entidades como la Superintendencia de Bancos (SIB) comparten consejos clave para que los guatemaltecos revisen su situación financiera y planifiquen con inteligencia sus gastos.

El aguinaldo representa un beneficio económico anual obligatorio para los trabajadores del sector público y privado en Guatemala, equivalente al salario mensual después de un año laborado, o proporcional si el tiempo ha sido menor.

Aprovechar este ingreso adicional requiere más que una simple administración; la clave está en planificarlo bien, según destacó el Departamento de Comunicación de la SIB, entidad que anualmente ha puesto en marcha campañas enfocadas en que se gestione el aguinaldo de manera que no solo alivie necesidades inmediatas, sino que contribuya al bienestar económico a largo plazo.

Recomendaciones para un aguinaldo inteligente

La SIB emitió 10 sugerencias para aprovechar al máximo el aguinaldo y así fortalecer la salud financiera individual y familiar:

  1. Utilice el aguinaldo de forma consciente, evitando compras impulsivas o innecesarias.
  2. Asigne una parte del dinero para saldar deudas de corto plazo o reducir aquellas de largo plazo.
  3. Dedique la mayor cantidad posible al ahorro.
  4. Considere invertir en metas futuras, como educación o proyectos personales.
  5. Priorice la contratación o el pago de primas de seguro, protegiendo el bienestar familiar.
  6. Identifique sus necesidades prioritarias y aproveche descuentos por pago al contado.
  7. Dialogue con su familia sobre la relevancia del consumo informado y el ahorro.
  8. Destine el aguinaldo al pago de servicios indispensables como mantenimiento del vehículo o estudios.
  9. Reserve un porcentaje para reparaciones o mantenimiento del hogar.
  10. Revise sus metas financieras y analice cómo el aguinaldo puede ayudarle a lograrlas.

La administración estratégica de este ingreso puede marcar la diferencia en la estabilidad económica a mediano y largo plazo. La SIB insiste en que la decisión de cómo gastar el aguinaldo debe ser consciente y ajustada a las necesidades reales de cada persona y familia.

Optimización de deudas y fortalecimiento del ahorro

La entidad también remarcó la importancia de aprovechar parte o la totalidad del aguinaldo para liquidar deudas pendientes. Esta medida alivia el presupuesto mensual y reduce el pago de intereses, permitiendo que se destinen más recursos a necesidades futuras y al ahorro.

Además, fomentar el ahorro es fundamental. Incrementar el fondo de emergencia, si las condiciones lo permiten, asegura protección ante imprevistos y abre la puerta a nuevas oportunidades de inversión.

Un ahorro robusto brinda tranquilidad y soporte frente a eventualidades inesperadas, según explicó la SIB.

En Portada

Gobierno anuncia cambios en el CIV; Norma Zea es nombrada ministrat
Nacionales

Gobierno anuncia cambios en el CIV; Norma Zea es nombrada ministra

05:03 PM, Nov 28
FIFA y Conmebol respaldan a Claudio Tapia, presidente de la AFAt
Deportes

FIFA y Conmebol respaldan a Claudio Tapia, presidente de la AFA

02:10 PM, Nov 28
Black Friday en EE. UU., entre la incertidumbre económicat
Internacionales

Black Friday en EE. UU., entre la incertidumbre económica

02:12 PM, Nov 28
Arévalo pide al Ejército mantenerse libre de intereses políticost
Nacionales

Arévalo pide al Ejército mantenerse "libre de intereses políticos"

03:44 PM, Nov 28

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoPNCCorrupción
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos