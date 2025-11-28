Cómo usar el aguinaldo: Estrategias responsables y efectivas

En plena temporada de pago de aguinaldo surgen las recomendaciones para usar este ingreso extraordinario de manera estratégica y responsable. En ese sentido, entidades como la Superintendencia de Bancos (SIB) comparten consejos clave para que los guatemaltecos revisen su situación financiera y planifiquen con inteligencia sus gastos.
El aguinaldo representa un beneficio económico anual obligatorio para los trabajadores del sector público y privado en Guatemala, equivalente al salario mensual después de un año laborado, o proporcional si el tiempo ha sido menor.
Aprovechar este ingreso adicional requiere más que una simple administración; la clave está en planificarlo bien, según destacó el Departamento de Comunicación de la SIB, entidad que anualmente ha puesto en marcha campañas enfocadas en que se gestione el aguinaldo de manera que no solo alivie necesidades inmediatas, sino que contribuya al bienestar económico a largo plazo.
Recomendaciones para un aguinaldo inteligente
La SIB emitió 10 sugerencias para aprovechar al máximo el aguinaldo y así fortalecer la salud financiera individual y familiar:
- Utilice el aguinaldo de forma consciente, evitando compras impulsivas o innecesarias.
- Asigne una parte del dinero para saldar deudas de corto plazo o reducir aquellas de largo plazo.
- Dedique la mayor cantidad posible al ahorro.
- Considere invertir en metas futuras, como educación o proyectos personales.
- Priorice la contratación o el pago de primas de seguro, protegiendo el bienestar familiar.
- Identifique sus necesidades prioritarias y aproveche descuentos por pago al contado.
- Dialogue con su familia sobre la relevancia del consumo informado y el ahorro.
- Destine el aguinaldo al pago de servicios indispensables como mantenimiento del vehículo o estudios.
- Reserve un porcentaje para reparaciones o mantenimiento del hogar.
- Revise sus metas financieras y analice cómo el aguinaldo puede ayudarle a lograrlas.
La administración estratégica de este ingreso puede marcar la diferencia en la estabilidad económica a mediano y largo plazo. La SIB insiste en que la decisión de cómo gastar el aguinaldo debe ser consciente y ajustada a las necesidades reales de cada persona y familia.
Optimización de deudas y fortalecimiento del ahorro
La entidad también remarcó la importancia de aprovechar parte o la totalidad del aguinaldo para liquidar deudas pendientes. Esta medida alivia el presupuesto mensual y reduce el pago de intereses, permitiendo que se destinen más recursos a necesidades futuras y al ahorro.
Además, fomentar el ahorro es fundamental. Incrementar el fondo de emergencia, si las condiciones lo permiten, asegura protección ante imprevistos y abre la puerta a nuevas oportunidades de inversión.
Un ahorro robusto brinda tranquilidad y soporte frente a eventualidades inesperadas, según explicó la SIB.