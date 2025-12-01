 16 personas atendidas en emergencias por accidentes viales
Nacionales

Emergencias por accidentes viales: 16 personas atendidas

Los percances viales ocurrieron en los departamentos de Guatemala, San Marcos y Quiché.

Compartir:
Accidente en Tejutla, San Marcos, donde quedó volcado un vehículo., Bomberos Municipales Departamentales
Accidente en Tejutla, San Marcos, donde quedó volcado un vehículo. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Los cuerpos de socorro informaron que durante la madrugada de este lunes, 1 de diciembre, se reportaron accidentes de tránsito en diferentes sectores. Como resultado de los hechos fueron atendidas al menos 16 personas por heridas o crisis nerviosa.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos Municipales Departamentales, un vehículo tipo picop donde viajaban aproximadamente ocho personas quedó volcado en la colonia Las Manzanillas 2, del municipio de Tejutla, departamento de San Marcos.

Cecilio Chacaj, vocero de la institución, explicó que la versión del conductor es que el vehículo presentó allas en el sistema de frenos, lo que provocó que perdiera el control del volante.

Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la Estación No. 84 del referido municipio se movilizaron al lugar a bordo de las unidades AD-80 y RD-73 para brindarle atención pre-hospitalaria a los tripulantes del vehículo.

Se verificó el estado de salud de las ocho personas y, posteriormente, fueron estabilizadas y trasladadas cuatro de ellas al Hospital Nacional de San Marcos.

En otro incidente, que fue protagonizado por los tripulantes de un vehículo tipo picop y una camioneta tipo agrícola, se reportó que varias personas resultaron afectadas. Este percance se registró en la aldea Xatinap V de Santa Cruz del Quiché.

"Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la Estación No. 44 se movilizaron al lugar a bordo de las unidades AD-129 y RD-126 para brindarle atención pre-hospitalaria a los tripulantes del vehículo tipo picop", expresó Chacaj.

Agregó que se brindó asistencia a seis menores que presentaban crisis nerviosa. Además, se atendió a una mujer de 35 años quien presentaba golpes y heridas en distintas partes del cuerpo, por lo que fue estabilizada y trasladada al Hospital Regional de Quiché.

Foto embed
Accidente en la aldea Xatinap V de Santa Cruz del Quiché. - Bomberos Municipales Departamentales

Motorista herido en Villa Nueva

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva informó sobre una colisión en la ruta del puente Tubac hacia Torres Petapa, en el marco de la cual resultó herido un motorista.

Asimismo, esta situación genera complicaciones de tránsito en el tramo del bulevar El Frutal, zona 5 de esa localidad.

En Portada

Comisionada de la CIDH: No hay ningún otro país, como en el caso de Guatemala, que la gente le tiene tanto miedo a ser criminalizado y perseguidot
Nacionales

Comisionada de la CIDH: "No hay ningún otro país, como en el caso de Guatemala, que la gente le tiene tanto miedo a ser criminalizado y perseguido"

10:45 AM, Dic 01
Técnico de Alajuelense pide respeto para Xelajú MCt
Deportes

Técnico de Alajuelense "pide respeto" para Xelajú MC

10:32 AM, Dic 01
La fiebre de Stranger Things llega hasta el Transmetro y causa furor en redest
Viral

La fiebre de Stranger Things llega hasta el Transmetro y causa furor en redes

09:06 AM, Dic 01
Tras las declaraciones de Pedro Cuevas, Florecita Cobián envía mensajet
Farándula

Tras las declaraciones de Pedro Cuevas, Florecita Cobián envía mensaje

08:36 AM, Dic 01

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadFutbol GuatemaltecoEE.UU.PNCDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos