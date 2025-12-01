16 personas atendidas en emergencias por accidentes viales

Los cuerpos de socorro informaron que durante la madrugada de este lunes, 1 de diciembre, se reportaron accidentes de tránsito en diferentes sectores. Como resultado de los hechos fueron atendidas al menos 16 personas por heridas o crisis nerviosa.
De acuerdo con el reporte de los Bomberos Municipales Departamentales, un vehículo tipo picop donde viajaban aproximadamente ocho personas quedó volcado en la colonia Las Manzanillas 2, del municipio de Tejutla, departamento de San Marcos.
Cecilio Chacaj, vocero de la institución, explicó que la versión del conductor es que el vehículo presentó allas en el sistema de frenos, lo que provocó que perdiera el control del volante.
Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la Estación No. 84 del referido municipio se movilizaron al lugar a bordo de las unidades AD-80 y RD-73 para brindarle atención pre-hospitalaria a los tripulantes del vehículo.
Se verificó el estado de salud de las ocho personas y, posteriormente, fueron estabilizadas y trasladadas cuatro de ellas al Hospital Nacional de San Marcos.
En otro incidente, que fue protagonizado por los tripulantes de un vehículo tipo picop y una camioneta tipo agrícola, se reportó que varias personas resultaron afectadas. Este percance se registró en la aldea Xatinap V de Santa Cruz del Quiché.
"Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la Estación No. 44 se movilizaron al lugar a bordo de las unidades AD-129 y RD-126 para brindarle atención pre-hospitalaria a los tripulantes del vehículo tipo picop", expresó Chacaj.
Agregó que se brindó asistencia a seis menores que presentaban crisis nerviosa. Además, se atendió a una mujer de 35 años quien presentaba golpes y heridas en distintas partes del cuerpo, por lo que fue estabilizada y trasladada al Hospital Regional de Quiché.
Motorista herido en Villa Nueva
La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva informó sobre una colisión en la ruta del puente Tubac hacia Torres Petapa, en el marco de la cual resultó herido un motorista.
Asimismo, esta situación genera complicaciones de tránsito en el tramo del bulevar El Frutal, zona 5 de esa localidad.