2025: 105 Muertos y 500 Heridos en Accidentes de Autobuses

Una alarmante cifra de 105 personas fallecidas y 500 heridas es el saldo de accidentes de tránsito en los que se vieron involucrados 397 autobuses extraurbanos en el país, solo entre enero y septiembre de este año. Ante esta realidad, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) ha lanzado una campaña de prevención y denuncia con el objetivo de mitigar estos siniestros y garantizar la seguridad de los pasajeros.
Los datos revelados por la PDH subrayan la magnitud del problema en las carreteras. En un período de nueve meses, casi 400 unidades de transporte colectivo extraurbano estuvieron implicadas en incidentes viales que dejaron un rastro de dolor y luto. Particularmente desgarrador fue el suceso en la Calzada la Paz, donde un solo colectivo fue responsable de la muerte de 54 personas, evidenciando la letalidad que pueden alcanzar estos percances.
Campaña de la PDH: Un llamado a la acción ciudadana
Frente a este panorama, la PDH ha tomado la iniciativa con una campaña que busca empoderar a los ciudadanos. Bajo el lema de "prevención y denuncia", la estrategia se enfoca en la participación activa de los usuarios para reportar irregularidades y abusos que ponen en riesgo sus vidas y su bienestar.
La campaña insta a los pasajeros a no quedarse callados y a utilizar el número telefónico 1555 para reportar cualquier anomalía. Este canal directo permite a los usuarios comunicar situaciones que van desde cobros excesivos hasta prácticas de conducción peligrosas, elementos que, según la experiencia, son factores recurrentes en los accidentes de tránsito.
¿Qué denunciar y cómo funciona el sistema?
La Procuraduría ha especificado claramente los tipos de abusos y comportamientos irresponsables que los usuarios deben denunciar. Estos incluyen, pero no se limitan a:
- Cobros elevados en el precio del pasaje, afectando la economía de los ciudadanos.
- Conducción a excesiva velocidad, una de las principales causas de accidentes.
- Vehículos sobrecargados, lo que compromete la estabilidad y seguridad de la unidad.
- Pilotos conduciendo en estado de ebriedad, una práctica inaceptable y de alto riesgo.
- Cualquier otra situación que ponga en peligro la integridad de los pasajeros o vulnere sus derechos como usuarios del transporte público.
Una vez recibida la denuncia a través del 1555, la institución se encarga de procesar la información. Su rol es crucial, ya que actúa como un puente entre los ciudadanos y las autoridades competentes. La instancia traslada los datos recopilados a instituciones clave como la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) y la Policía Nacional Civil (PNC).
Coordinación interinstitucional para la seguridad vial
La colaboración con Provial y la PNC es fundamental para la efectividad de esta campaña. Estas instituciones son las encargadas de la supervisión, control y aplicación de la ley en las carreteras. Al recibir las denuncias y la información de la PDH, pueden tomar las medidas correctivas necesarias, que van desde la imposición de multas hasta la detención de conductores irresponsables o la inspección de unidades en mal estado.
El objetivo final de esta sinergia es claro: prevenir futuros accidentes y reducir drásticamente el número de víctimas. La Defensoría del Usuario del Transporte Público enfatiza que la seguridad vial es una responsabilidad compartida, donde tanto las autoridades como los operadores de transporte y, crucialmente, los propios usuarios, juegan un papel vital.
La campaña no solo busca castigar las infracciones, sino también generar una cultura de respeto a las normas de tránsito y de exigencia por un servicio de transporte público seguro y de calidad. La PDH reitera su compromiso con la protección de los derechos de los usuarios y hace un llamado a la conciencia colectiva para erradicar las prácticas que ponen en riesgo la vida de miles de personas que diariamente utilizan los autobuses extraurbanos.