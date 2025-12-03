Piden accionar contra artículo 85 de la Ley del Presupuesto

El Asesor jurídico de la Junta Monetaria y gerente jurídico del Banco de Guatemala (BANGUAT), Leonel Moreno, recomendó que se presente una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 85 de la Ley del Presupuesto. El funcionario explicó que el mismo está relacionado con el uso de las Reservas Monetarias Internacionales.
Moreno agregó que la acción sería "específica y únicamente, contra ese artículo". Además, añadió que la citada Ley contraviene la Ley Orgánica del BANGUAT, ya que tienen una prohibición de financiar al Estado, tomando en cuenta que estas reservas se utilizarían para pagar al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe por la compra de más 2 mil 800 acciones.
Es una disposición constitucional que, por supuesto, está por encima de cualquier disposición legal. Pero, además de eso, el Banco de Guatemala, en su ley orgánica, tiene una prohibición legal expresa, en cuanto a que no puede otorgar financiamiento, directo o indirecto, garantía o aval, al Estado ni a sus entidades autónomas y descentralizadas", explicó Moreno.
Además, el funcionario recalcó que ve "una contradicción entre la normal legal del BANGUAT y la norma a la que se refiere el decreto, específicamente en el artículo 85". Consideró que eso "puede dar lugar al planteamiento de acciones para corregir esa situación, porque el Banco de Guatemala no puede usar sus reservas monetarias internacionales para honrar el compromiso del Organismo Ejecutivo, porque estaría contrariando una norma constitucional".
Postura de los diputados
En ese tema, la diputada, Sandra Jovel, consideró que "toda entidad tiene el derecho de presentar inconstitucionalidades en contra del presupuesto". La parlamentaria justificó que "ese fue precisamente uno de los temas por el cual su voto fue en contra".
Mientras tanto, el diputado Álvaro Arzú Escobar opinó que "hay un artículo del presupuesto que le ordena al Banco a financiar USD$40 millones para que Guatemala se vuelva socio de un banco con sede en Venezuela". "Es inconstitucional obligar al BANGUAT a usar sus reservas para dárselas al Estado", afirmó el legislador.
Comisión de Finanzas se expresa
En ese tema, el presidente de la Comisión de Finanzas, Julio Héctor Estrada, declaró que "no es un gasto, son inversiones, tiene un título, derechos y participaciones".
Es una inversión bajo previa autorización de la Junta Monetaria, donde ellos pueden argumentar", añadió.
Con información de los periodistas Lester Ramírez y Dayana Rashón de Emisoras Unidas FM.