Choque en Chimaltenango: Cuatro heridos en accidente

Una colisión que involucró a un vehículo de trasporte pesado y un microbús que trasladada personal de enfermería se registró en horas de la madrugada de este jueves, 4 de diciembre, en el km 55 del Libramiento Chimaltenango, con dirección de occidente a Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas donde se les notificaba sobre un fuerte accidente que había ocurrido en el sector.
Los técnicos en urgencias médicas constataron que en ese punto habían colisionado estos dos vehículos y que había varias personas afectadas. Las causas del percance no han sido establecidas.
Cecilio Chacaj, vocero de la institución, explicó que se le brindó asistencia a cuatro personas que estaban heridas para posteriormente trasladarlas a bordo da las unidades RD125, AD133 y RD133 hacia el Seguro Social de Chimaltenango y el hospital regional ubicado en esa misma localidad.
Además, los socorristas atendieron a varias personas que presentaban crisis nerviosa; sin embargo, no necesitaron ser ingresadas a algún centro asistencial.
Hasta el momento, los heridos en este accidente no han sido identificados. Solamente se conoce que en el microbús viajaba personal de enfermería del hospital General San Juan de Dios.
Accidentes en distintos puntos
En las últimas horas, se reportaron accidentes de tránsito en diferentes puntos. Uno de estos ocurrió en el bulevar Los Próceres y 10ª avenida de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala.
Los Bomberos Municipales informaron que una persona que permanecía sobre la cinta asfáltica con lesiones fue evaluada y se confirmó que carecía de signos vitales, por lo que se solicita el apoyo de las autoridades correspondientes.
Por aparte, en la 4ª avenida y 1ª calle de la colonia Kennedy, zona 18 capitalina, ocurrió otro percance vial en el que dos personas resultaron heridas.
De acuerdo con la información compartida por el referido cuerpo de socorro, los pacientes presentaban lesiones que pudieron ser atendidas en el lugar por paramédicos, así que no fue necesario su traslado hacia algún centro asistencial.