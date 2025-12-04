 Choque en Chimaltenango: Cuatro heridos en accidente
Nacionales

Cuatro heridos tras choque entre transporte pesado y microbús en Chimaltenango

El microbús trasladaba a personal del hospital San Juan de Dios.

Compartir:
., Bomberos Municipales Departamentales
. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Una colisión que involucró a un vehículo de trasporte pesado y un microbús que trasladada personal de enfermería se registró en horas de la madrugada de este jueves, 4 de diciembre, en el km 55 del Libramiento Chimaltenango, con dirección de occidente a Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas donde se les notificaba sobre un fuerte accidente que había ocurrido en el sector.

Los técnicos en urgencias médicas constataron que en ese punto habían colisionado estos dos vehículos y que había varias personas afectadas. Las causas del percance no han sido establecidas.

Cecilio Chacaj, vocero de la institución, explicó que se le brindó asistencia a cuatro personas que estaban heridas para posteriormente trasladarlas a bordo da las unidades RD125, AD133 y RD133 hacia el Seguro Social de Chimaltenango y el hospital regional ubicado en esa misma localidad.

Además, los socorristas atendieron a varias personas que presentaban crisis nerviosa; sin embargo, no necesitaron ser ingresadas a algún centro asistencial.

Hasta el momento, los heridos en este accidente no han sido identificados. Solamente se conoce que en el microbús viajaba personal de enfermería del hospital General San Juan de Dios.

Foto embed
Cuatro heridos tras choque entre transporte pesado y microbús en Chimaltenango. - Bomberos Municipales Departamentales

Accidentes en distintos puntos

En las últimas horas, se reportaron accidentes de tránsito en diferentes puntos. Uno de estos ocurrió en el bulevar Los Próceres y 10ª avenida de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala.

Los Bomberos Municipales informaron que una persona que permanecía sobre la cinta asfáltica con lesiones fue evaluada y se confirmó que carecía de signos vitales, por lo que se solicita el apoyo de las autoridades correspondientes.

Por aparte, en la 4ª avenida y 1ª calle de la colonia Kennedy, zona 18 capitalina, ocurrió otro percance vial en el que dos personas resultaron heridas.

De acuerdo con la información compartida por el referido cuerpo de socorro, los pacientes presentaban lesiones que pudieron ser atendidas en el lugar por paramédicos, así que no fue necesario su traslado hacia algún centro asistencial.

En Portada

Caen tres presuntos robafurgones en Palín; localizan mercadería y bloqueador GPSt
Nacionales

Caen tres presuntos robafurgones en Palín; localizan mercadería y bloqueador GPS

08:02 AM, Dic 04
Amarini Villatoro tras la final perdida: No sé con quién quieren quedar bient
Deportes

Amarini Villatoro tras la final perdida: "No sé con quién quieren quedar bien"

07:23 AM, Dic 04
Elecciones en Honduras: Asfura vuelve a liderar recuentot
Internacionales

Elecciones en Honduras: Asfura vuelve a liderar recuento

07:16 AM, Dic 04
Médico fue condenado a 30 meses de prisión por la muerte de Matthew Perryt
Farándula

Médico fue condenado a 30 meses de prisión por la muerte de Matthew Perry

05:59 AM, Dic 04

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Donald Trump#liganacionalSeguridadFutbol GuatemaltecoPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos