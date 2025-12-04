 Motorista sufre lesión severa tras accidente en San Juan Sacatepéquez
Nacionales

Motorista sufre lesión severa tras accidente en San Juan Sacatepéquez

El conductor, de 18 años, presentaba una fractura en el brazo y semi amputación de los dedos del pie.

El motorista herido tras un accidente en San Juan Sacatepéquez fue trasladado al hospital Roosevelt., Bomberos Voluntarios
El motorista herido tras un accidente en San Juan Sacatepéquez fue trasladado al hospital Roosevelt. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un motorista resultó gravemente herido en el marco de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la mañana de este jueves, 4 de diciembre, en el kilómetro 33.1 de la ruta nacional 5, en jurisdicción de San Juan Sacatepéquez, en el departamento de Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que recibieron múltiples llamadas de emergencia donde se les alertaba con respecto a un percance vial que se había registrado en el sector, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de la 37 compañía para atender este caso.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron sobre la cinta asfáltica a un hombre que estaba lesionado después de verse involucrado en el incidente. Se trataba de un motorista de 18 años de edad que momentos antes había sido colisionado.

"El paciente presentaba semi amputación de cuatro dedos del miembro inferior izquierdo, así como posible fractura de húmero izquierdo (parte alta del brazo)", explicó Oscar Sánchez, vocero de la institución.

Agregó que luego de brindarle atención prehospitalaria y estabilizarlo, el conductor fue trasladado a bordo de la unidad 1313 hacia la emergencia del hospital Roosevelt.

