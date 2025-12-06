Femicidio en Totonicapán: Adolescente ante la Justicia

Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo este sábado, 6 de diciembre, un operativo en seguimiento de la investigación por un caso de femicidio. Como resultado, un adolescente fue conducido ante el juzgado correspondiente, ya que se presume que habría tenido participación en el crimen.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), el sospechoso fue ubicado durante un allanamiento realizado en la aldea Tierra Colorada, Momostenango, en el departamento de Totonicapán, el cual estuvo a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).
Los agentes localizaron al supuesto responsable de quitarle la vida a una persona y realizaron la conducción del adolescente de 16 años, quien está señalado del delito de femicidio. De esta manera se dio cumplimiento a una orden emitida por el Juzgado de la Niñez y Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de Totonicapán.
Caso que vincula al adolescente
La institución de seguridad explicó que la diligencia se desarrolló en seguimiento al caso de una joven de 17 años que inicialmente había sido reportada como desaparecida y por quien se activó una Alerta Alba-Keneth para su búsqueda inmediata.
La menor fue localizada sin vida el pasado 22 de noviembre en un terreno baldío ubicado en la aldea La Cumbre, Rancho de Tejas, en San Francisco El Alto, Totonicapán. La víctima presentaba señales de violencia.
"De acuerdo con el informe de necropsia emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la joven tenía múltiples heridas provocadas con arma blanca en diferentes partes del cuerpo. En medio de esta situación, fueron perforados órganos vitales y esto le generó la muerte", explicó un portavoz de la PNC.
Añadió que el adolescente conducido este día fue puesto a disposición del Juzgado de Menores en Conflicto con la Ley Penal para continuar con el proceso legal y determinar su posible implicación en este crimen.