 Nelson Marroquín, alcalde de Masagua, muere en ataque navideño
Nacionales

Alcalde de Masagua, Nelson Marroquín, muere tras ataque armado durante desfile navideño

El jefe edil fue trasladado de inmediato a un centro asistencial donde falleció.

Nelson Marroquín, alcalde de Masagua, Escuintla, Facebook
Nelson Marroquín, alcalde de Masagua, Escuintla / FOTO: Facebook

El alcalde municipal de Masagua, Nelson Marroquín, falleció este sábado, 6 de diciembre, luego de resultar herido en un ataque armado que se registró en la aldea Obero, mientras se desarrollaba un desfile navideño.

De acuerdo con el reporte de los bomberos Municipales Departamentales, en el hecho violento también resultó herido un integrante del equipo de seguridad del jefe edil.

Ambos fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial en la cabecera departamental de Escuintla.

Este hecho se suma a otros episodios de violencia ocurridos recientemente en la región, lo que evidencia la urgencia de reforzar las medidas de seguridad en el departamento.

El presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), Sebastián Siero, condenó el ataque que provocó la muerte de Marroquín. Asimismo, exigió a las autoridades que se trabaje con celeridad en la identificación y aplicación de la ley en contra de los responsables del crimen. 
A su vez, la ANAM le pide al Ejecutivo que pongan un alto a la violencia que se vive en todo el país.

Ataque contra jefe edil 

El pasado 26 de febrero, fue asesinado el alcalde de Chuarrancho, Gersón Ajcúc, en el Kilómetro 12 de la carretera al Atlántico. En el marco del asesinato del jefe edil, la PNC realizó tres allanamientos para esclarecer el crimen.

Tras dichas diligencias de allanamiento, la PNC relató que el presunto asesino del alcalde de Chuarrancho fue identificado como Erick Francisco Solorzano Pirir, de 41 años, alias "Chino". Asimismo, reportó que la aprehensión se ejecutó en el barrio Miramar del municipio de San José, departamento de Escuintla.

