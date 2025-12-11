Fieles empiezan a celebrar el Día de la Virgen de Guadalupe

Los festejos por el Día de la Virgen de Guadalupe quedaron formalmente inaugurados este jueves (11.12.2025), cuando cientos de feligreses empezaron a abarrotar el santuario ubicado en la zona 1 capitalina. En la nave principal del templo, Mirza González compartió la alegría de llegar a presentar a su pequeña Alondra Rodas, de tan solo tres años.
Desde el corazón de la Ciudad de Guatemala, celebramos muy gloriosamente a la Virgen de Guadalupe", declaró la comerciante, Paola Morales.
La madre de familia compartió que tiene muchos años de llegar a celebrar esta tradición al Santuario de Guadalupe y en cada visita hace plegarias para la protección de su familia. Mirza llegó a este lugar sagrado, acompañada de uno de sus hijos mayores para seguir inculcando la devoción a la Virgen de Guadalupe.
Afuera del recinto religioso, la comerciante, Paola Morales, anunció precios accesibles para que los guatemaltecos acudan a disfrutar las tradiciones que celebran a la Virgen de Guadalupe. Entre los productos que ofrece, la vendedora mencionó los platillos típicos como los molletes, enchiladas, buñuelos y garnachas, entre otros.
El fotógrafo, Ángel Durán, permanece en los alrededores del Santuario de Guadalupe ofreciendo retratos profesionales con distintos atractivos para inmortalizar la fe de los devotos. "Esperamos que nos vengan a visitar, para hacer de esto una fiesta; que Dios los bendiga", declaró Durán.
En el puesto de fotografías, Durán ofreció fotografías a Q20 junto a animales como conejos y cabritos.
Celebración en el Santuario de Guadalupe
Mientras tanto, los feligreses asistentes de este jueves disfrutaron frente al anda ubicada dentro del Santuario de Guadalupe. Además, prendieron veladoras para hacer distintas peticiones previo al Día de la Virgen de Guadalupe.
Como es tradición, las familias que empezaron a asistir al recinto religioso llegaron con sus niños vestidos con indumentaria maya, para recordar a Juan Diego, que, según la tradición oral católica, fue quien tuvo los encuentros con la Virgen de Guadalupe.