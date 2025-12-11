 Motorista muere en accidente en la ruta al Pacífico
Nacionales

Motorista pierde la vida tras accidente en ruta al Pacífico

El percance ocurrió en el km. 34.

Un motorista murió tras un accidente en el Km. 34 de la ruta al Pacífico., Bomberos Voluntarios
Un motorista murió tras un accidente en el Km. 34 de la ruta al Pacífico. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Una persona que viajaba a bordo de una motocicleta falleció como consecuencia de un accidente de tránsito que se registró en horas de la madrugada de este jueves, 11 de diciembre, en el kilómetro 34 de la ruta hacia el Pacífico.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas para notificar sobre un fuerte percance vial que había ocurrido en el sector.

De inmediato se movilizaron las unidades de emergencia para dar seguimiento a este caso. A su llegada, los técnicos en urgencias médicas localizaron sobre la cinta asfáltica a un hombre que presentaba heridas en diferentes partes del cuerpo y se encontraba en estado inconsciente.

"Al evaluar al paciente, se determinó que ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a notificar a las autoridades correspondientes", aseguró Leandro Amado, vocero de la institución.

Agregó que el motorista fue identificado como Wilber Cajas, de 28 años de edad, quien presentaba politraumatismo.

Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron al lugar donde ocurrió el trágico incidente con el fin de realizar las gestiones respectivas y coordinar el traslado del cuerpo de la víctima hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

El motorista que falleció tenía 28 años. - Bomberos Voluntarios

