Nuevo cierre en ruta Hincapié - Boca del Monte por trabajos

Las autoridades de tránsito informaron que se mantiene un cierre vehicular en kilómetro 11.5, en la ruta que conduce de la avenida Hincapié hacia Boca del Monte, Villa Canales, Guatemala, debido a que está en desarrollo una serie de trabajos.
El personal del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), específicamente de la unidad ejecutora de Conservación Vial (Covial), se presentó desde horas de la mañana al sector para avanzar en las labores tras el derrumbe de gran magnitud que se tuvo hace algunos meses.
De acuerdo con la institución, están en desarrollo trabajos de corte de montaña y retiro de vegetación, los cuales pueden representar riesgo para los usuarios de la vía.
En ese sentido, desde las 10:00 horas se implementó el cierre de todos los carriles de la carretera. La medida se extenderá hasta las 12:00 horas.
"Se ruega a los conductores reprogramar sus recorridos o tomar rutas alternas durante estas dos horas. La PMT de Villa Canales brindará apoyo en la regulación del tránsito por el cierre vial", informó el CIV.
Avance del 80% en construcción de muros de contención
Según información compartida por el Ministerio de Comunicaciones, la construcción de los muros de contención en la ruta que conecta la avenida Hincapié con Boca del Monte muestra un "avance significativo", aportando seguridad y estabilidad a miles de usuarios que circulan a diario en uno de los sectores más propensos a deslizamientos en la zona sur de la ciudad capital.
Según los informes técnicos más recientes, el primer muro de contención ya registra un avance físico del 80% y se encuentra en la fase clave de fundición con concreto de alta resistencia.
Esta intervención forma parte de las acciones estructurales impulsadas por Covial para reforzar la montaña y asegurar la continuidad del tráfico vehicular en un punto histórico de vulnerabilidad.
La ejecución de esta obra comenzó en octubre, luego de registrarse un deslizamiento importante en el kilómetro 11.5. En esa ocasión, la saturación del suelo tras intensas lluvias provocó la caída de material y ocasionó problemas de movilidad que afectaron a quienes transitan diariamente entre la ciudad y Boca del Monte.