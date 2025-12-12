 Video muestra mortal accidente de motorista en zona 2
Nacionales

Video muestra mortal accidente de motorista en zona 2

Motorista a exceso de velocidad no respeta señal de alto y muere tras impactar contra taxi pirata.

Fatal accidente de motociclista queda grabado en video., Bomberos Municipales.
Fatal accidente de motociclista queda grabado en video. / FOTO: Bomberos Municipales.

Un fatal accidente de tránsito quedó registrado en cámaras de seguridad la madrugada del pasado 10 de diciembre en la 4ª calle y 12 avenida del Barrio Moderno, zona 2 de la capital, donde un motorista perdió la vida luego de impactar contra un vehículo que circulaba por el sector.

En las imágenes se observa que el motorista se desplazaba a excesiva velocidad y no respetó la señal de alto, lo que provocó que colisionara violentamente contra un automóvil, presuntamente un taxi pirata, que transitaba con la vía libre. El impacto expulsó al motorista varios metros por el aire hasta caer sobre la cinta asfáltica, donde quedó tendido.

Falleció en el lugar

A la escena acudieron los Bomberos Municipales, quienes evaluaron a la víctima —un hombre de aproximadamente 39 años—, pero lamentablemente ya no contaba con signos vitales debido a un politraumatismo causado por la violenta colisión.

El taxi pirata quedó severamente dañado, aunque hasta el momento se desconoce el estado de salud del conductor o si resultó con heridas tras el accidente.

El área fue acordonada mientras las autoridades de tránsito realizaban las diligencias correspondientes para establecer responsabilidades y ordenar el retiro de los vehículos involucrados.

Autoridades reiteran recomendaciones

Tras el mortal incidente, las autoridades hicieron un llamado a la población a:

  • Respetar los límites de velocidad, especialmente en zonas urbanas.
  • Detenerse por completo en las señales de alto, incluso cuando la vía parezca despejada.
  • Revisar el estado de la motocicleta y utilizar casco certificado y equipo de protección.
  • Mantener la atención al entorno vial y anticipar posibles riesgos.
  • Evitar maniobras temerarias que pongan en peligro la vida del conductor y de terceros.

Entidades de tránsito insistieron en que la combinación de exceso de velocidad y irrespeto a las señales continúa siendo una de las principales causas de muertes en motociclistas en el país.

