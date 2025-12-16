Buscan controlar incendio forestal en zona 12

Un incendio forestal de grandes proporciones se registra este martes, 16 de diciembre, en la 31 calle y 26 avenida de la zona 12 de la Ciudad de Guatemala. Los cuerpos de socorro se encuentran trabajando en el área para buscar controlarlo y evitar que se propague a áreas aledañas.
Según la información compartida, las llamas amenazan con alcanzar las viviendas del sector, así como a una empresa cercana.
Los Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales trasladaron unidades de emergencia, contra incendios y de abastecimiento para implementar los protocolos correspondientes y poder controlar el fuego.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que La Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) también se desplegó al área en apoyo a los socorristas.
Asimismo, la institución emitió una serie de recomendaciones para los guatemaltecos ante la situación que se presenta:
- Seguir las indicaciones de las autoridades locales.
- Informarse a tra´ves de medios oficiales.
- Reportar cualquier emergencia o desastre al 119 de la Conred.
Aeropuerto continúa operaciones
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó que las labores en el Aeropuerto Internacional La Aurora no se han visto afectadas por el tema del incendio y continúan desarrollándose con normalidad, por lo que los viajeros pueden acercarse sin ningún inconveniente para cumplir con sus viajes programados.
"El aeropuerto, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, informa que en la terminal aérea continúan las operaciones con total normalidad. Infórmese a través de nuestras plataformas oficiales", dijo Pablo Castillo, vocero de la entidad.