 Pelea entre pasajeros dentro de un Transurbano en zona 1
Nacionales

Video muestra pelea entre pasajeros dentro de un bus del Transurbano en zona 1

Videos revelan agresiones dentro de buses y peleas entre pilotos en plena vía pública.

Compartir:
Violencia en el transporte colectivo., Captura de pantalla video Facebook.
Violencia en el transporte colectivo. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Un video que circula en redes sociales volvió a evidenciar los niveles de violencia que se registran a diario en el transporte público de la ciudad de Guatemala. Las imágenes captan el momento en que dos pasajeros se enfrentan a golpes dentro de un bus del Transurbano, en plena circulación por el Centro Histórico.

El hecho ocurrió en la 17 calle y 10a. avenida de la zona 1 capitalina. En la grabación se observa cómo los dos hombres se agreden físicamente en el pasillo de la unidad. Hasta el momento, se desconoce qué provocó el altercado y si alguno de los involucrados resultó con lesiones de gravedad.

El video generó múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron preocupación por la falta de seguridad dentro del transporte colectivo y cuestionaron la ausencia de protocolos efectivos para atender este tipo de situaciones, que ponen en riesgo a los pasajeros.

Pilotos de buses se van a los golpes 

Este caso se suma a otro hecho de violencia vial que también se ha viralizado en los últimos días. En otro video se observa a dos pilotos de buses peleando a golpes a la orilla de una carretera. Ambos hombres, sin camisa, intercambian puñetazos ante la mirada de varias personas que no intervienen.

Segundos después, tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegan al lugar y logran detener la pelea. De acuerdo con información preliminar, los involucrados serían pilotos de un bus de la colonia Linda Vista y otro de la ruta Quetzal. Se presume que los plicías les advirtieron que serían consignados; sin embargo, tras la intervención policial, ambos conductores regresaron a sus unidades.

Ante hechos similares, el defensor de los usuarios del transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) ha reiterado la necesidad de imponer sanciones drásticas a los transportistas que incurran en actos violentos o pongan en riesgo la seguridad de los usuarios. Además, ha solicitado a las municipalidades y al Departamento de Tránsito reforzar la supervisión de las rutas y el comportamiento de los conductores.

En Portada

Sala ratifica juicio contra Bonilla y Marroquín por caso Melisa Palaciost
Nacionales

Sala ratifica juicio contra Bonilla y Marroquín por caso Melisa Palacios

07:18 AM, Dic 16
Kylian Mbappé gana el juicio contra el PSGt
Deportes

Kylian Mbappé gana el juicio contra el PSG

07:01 AM, Dic 16
Incendio en taller de Mixco deja vehículos dañados y pérdidas por Q350 milt
Nacionales

Incendio en taller de Mixco deja vehículos dañados y pérdidas por Q350 mil

08:01 AM, Dic 16
Filtran la llamada al 911 que reportó la muerte de Rob Reiner y su esposat
Farándula

Filtran la llamada al 911 que reportó la muerte de Rob Reiner y su esposa

08:01 AM, Dic 16

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCEE.UU.redes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos