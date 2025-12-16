Pelea entre pasajeros dentro de un Transurbano en zona 1

Un video que circula en redes sociales volvió a evidenciar los niveles de violencia que se registran a diario en el transporte público de la ciudad de Guatemala. Las imágenes captan el momento en que dos pasajeros se enfrentan a golpes dentro de un bus del Transurbano, en plena circulación por el Centro Histórico.
El hecho ocurrió en la 17 calle y 10a. avenida de la zona 1 capitalina. En la grabación se observa cómo los dos hombres se agreden físicamente en el pasillo de la unidad. Hasta el momento, se desconoce qué provocó el altercado y si alguno de los involucrados resultó con lesiones de gravedad.
El video generó múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron preocupación por la falta de seguridad dentro del transporte colectivo y cuestionaron la ausencia de protocolos efectivos para atender este tipo de situaciones, que ponen en riesgo a los pasajeros.
Pilotos de buses se van a los golpes
Este caso se suma a otro hecho de violencia vial que también se ha viralizado en los últimos días. En otro video se observa a dos pilotos de buses peleando a golpes a la orilla de una carretera. Ambos hombres, sin camisa, intercambian puñetazos ante la mirada de varias personas que no intervienen.
Segundos después, tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegan al lugar y logran detener la pelea. De acuerdo con información preliminar, los involucrados serían pilotos de un bus de la colonia Linda Vista y otro de la ruta Quetzal. Se presume que los plicías les advirtieron que serían consignados; sin embargo, tras la intervención policial, ambos conductores regresaron a sus unidades.
Ante hechos similares, el defensor de los usuarios del transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) ha reiterado la necesidad de imponer sanciones drásticas a los transportistas que incurran en actos violentos o pongan en riesgo la seguridad de los usuarios. Además, ha solicitado a las municipalidades y al Departamento de Tránsito reforzar la supervisión de las rutas y el comportamiento de los conductores.