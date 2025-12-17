 Imprudencia de motoristas causó accidente en Escuintla
Nacionales

Video expone imprudencia de motoristas que causó brutal accidente en Escuintla

Cámaras captan grave imprudencia vial que terminó en choque entre motoristas y camioneta.

Compartir:
Motoristas accidentados en Tiquisate. , Capturan de pantalla video de X.
Motoristas accidentados en Tiquisate. / FOTO: Capturan de pantalla video de X.

Un video que circula ampliamente en redes sociales ha generado indignación y debate al evidenciar la imprudencia de dos motoristas que sufrieron un fuerte accidente de tránsito en Tiquisate, Escuintla.

Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, muestran el momento en que dos motociclistas se desplazan a excesiva velocidad y realizan rebasamientos en el carril contrario. En ese instante, una camioneta efectúa un giro para ingresar a una cuadra del sector, maniobra que desencadena el impacto.

En la grabación se observa que el conductor de la camioneta activó el pidevías y además hizo una señal con la mano para advertir a los motoristas que cruzaría. A pesar de ello, uno de los motociclistas termina estrellándose contra las puertas del vehículo, mientras que el segundo impacta con la parte trasera.

Tras la colisión, ambos motoristas quedan tendidos sobre la cinta asfáltica junto a sus motocicletas severamente dañadas. Segundos después, uno de ellos logra ponerse de pie, visiblemente adolorido y lamentándose por lo ocurrido, mientras que el otro permanece en el suelo.

Un detalle que ha llamado la atención de los usuarios en redes sociales es que, aunque ambos llevaban cascos de seguridad, estos no estaban colocados correctamente, sino sostenidos en el brazo y no en la cabeza, lo que pudo haber agravado las consecuencias del accidente.

De manera preliminar, se indicó que ninguno de los involucrados requirió traslado a un centro asistencial. No obstante, se desconoce si los motoristas asumieron la responsabilidad por los daños materiales ocasionados a la camioneta.

Recomendaciones a motoristas

Autoridades y expertos en seguridad vial reiteran la importancia de conducir con responsabilidad. Entre las principales recomendaciones destacan respetar los límites de velocidad, evitar rebasar en carriles contrarios, utilizar correctamente el casco de seguridad y mantener una conducción defensiva. Estas medidas pueden marcar la diferencia entre llegar a salvo al destino o protagonizar un accidente con consecuencias graves.

En Portada

Oficializan restricción de circulación del transporte pesado durante festividadest
Nacionales

Oficializan restricción de circulación del transporte pesado durante festividades

08:01 AM, Dic 17
La FIFA define los premios económicos del Mundial 2026t
Deportes

La FIFA define los premios económicos del Mundial 2026

07:40 AM, Dic 17
Disparo accidental en supermercado de San José Pinula deja un heridot
Nacionales

Disparo accidental en supermercado de San José Pinula deja un herido

07:30 AM, Dic 17
Filtran imágenes de Nick Reiner horas antes de ser capturadot
Farándula

Filtran imágenes de Nick Reiner horas antes de ser capturado

08:02 AM, Dic 17

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpFutbol GuatemaltecoEE.UU.#liganacionalredes socialesPNCReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos