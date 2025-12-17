Imprudencia de motoristas causó accidente en Escuintla

Un video que circula ampliamente en redes sociales ha generado indignación y debate al evidenciar la imprudencia de dos motoristas que sufrieron un fuerte accidente de tránsito en Tiquisate, Escuintla.
Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, muestran el momento en que dos motociclistas se desplazan a excesiva velocidad y realizan rebasamientos en el carril contrario. En ese instante, una camioneta efectúa un giro para ingresar a una cuadra del sector, maniobra que desencadena el impacto.
En la grabación se observa que el conductor de la camioneta activó el pidevías y además hizo una señal con la mano para advertir a los motoristas que cruzaría. A pesar de ello, uno de los motociclistas termina estrellándose contra las puertas del vehículo, mientras que el segundo impacta con la parte trasera.
Tras la colisión, ambos motoristas quedan tendidos sobre la cinta asfáltica junto a sus motocicletas severamente dañadas. Segundos después, uno de ellos logra ponerse de pie, visiblemente adolorido y lamentándose por lo ocurrido, mientras que el otro permanece en el suelo.
Un detalle que ha llamado la atención de los usuarios en redes sociales es que, aunque ambos llevaban cascos de seguridad, estos no estaban colocados correctamente, sino sostenidos en el brazo y no en la cabeza, lo que pudo haber agravado las consecuencias del accidente.
De manera preliminar, se indicó que ninguno de los involucrados requirió traslado a un centro asistencial. No obstante, se desconoce si los motoristas asumieron la responsabilidad por los daños materiales ocasionados a la camioneta.
Recomendaciones a motoristas
Autoridades y expertos en seguridad vial reiteran la importancia de conducir con responsabilidad. Entre las principales recomendaciones destacan respetar los límites de velocidad, evitar rebasar en carriles contrarios, utilizar correctamente el casco de seguridad y mantener una conducción defensiva. Estas medidas pueden marcar la diferencia entre llegar a salvo al destino o protagonizar un accidente con consecuencias graves.