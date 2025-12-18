 Investigan muerte de periodista en Suchitepéquez
Piden investigar caso de periodista hallado sin vida en Suchitepéquez

La Asociación de Periodistas exigió a las autoridades una investigación pronta y exhaustiva para esclarecer el fallecimiento de Jorge Zapeta.

escena-del-crimen.jpg_539665225.jpg,
escena-del-crimen.jpg_539665225.jpg / FOTO:

El cuerpo sin vida del periodista guatemalteco Jorge Zapeta, quien se encontraba desaparecido desde el domingo pasado, fue hallado en un terreno abandonado en el suroeste del país, según confirmaron ayer fuentes oficiales.

Las autoridades investigan el caso para determinar las circunstancias de la muerte del comunicador, de acuerdo a medios locales.

El cadáver de Zapeta fue encontrado en un terreno abandonado en el departamento de Suchitepéquez, ubicado unos 150 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Guatemala.

APG pide esclarecer muerte

La Asociación de Periodistas Guatemaltecos (APG), de la cual Zapeta era agremiado, expresó en un comunicado de prensa su repudio por el crimen y exigió a las autoridades encontrar a los responsables del presunto homicidio.

Zapeta, de 56 años, se encontraba desaparecido desde el pasado domingo y según medios locales, la causa de muerte obedece a golpes en el tórax.

La gremial periodística añadió que, de acuerdo a familiares del comunicador, durante el presente año Zapeta había recibido amenazas de muerte.

El periodista trabajaba en una página en línea local de Suchitepéquez y contaba con más de dos décadas de experiencia en su profesión.

Muere periodista víctima de ataque armado en zona 10

El Ministerio de Gobernación investiga el crimen contra Cristian Martínez.

Crímenes contra periodistas en Guatemala

En marzo pasado, otro periodista guatemalteco, Ismael Alonzo González, fue asesinado a tiros en el departamento de Quetzaltenango, en el oeste del país centroamericano.

Mientras tanto, en mayo murió Cristian Martínez Trejo, de 40 años, quien trabajó como comunicador y también era docente en la universidad estatal San Carlos de Guatemala.

El periodista fue atacado a tiros en un sector de la zona 10 de Ciudad de Guatemala aparentemente durante un asalto.

Además de Zapeta, Alonzo y Martínez, al menos otros tres periodistas han sido asesinados en Guatemala en los últimos tres años.

El país que preside Bernardo Arévalo de León tiene uno de los sistemas judiciales más débiles de la región y más del 90 por ciento de los homicidios que se registran en su territorio quedan en la impunidad, según cálculos oficiales y de organismos internacionales.

