 Rescatan a hombre que subió a la parte alta de la municipalidad de Quetzaltenango
Nacionales

Rescatan a hombre que subió a la parte alta de la municipalidad de Quetzaltenango

Las autoridades municipales están verificando cámaras para poder establecer cómo ingresó este hombre y logró llegar hasta el techo del edificio municipal.

Rescatan a hombre que permanecía en la parte alta de la sede de la municipalidad de Quetzaltenango
Tras el rescate, la persona fue captura por la PNC. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un incidente se registró en horas de la mañana de este jueves 18 de diciembre en el departamento de Quetzaltenango. Un hombre subió a la parte alta de la sede de la municipalidad en esa localidad y tuvo que ser rescatado por los cuerpos de socorro.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, el personal de la de la Quinta Compañía se presentó a este punto después de ser alertado sobre la presencia de una persona que estaba en riesgo.

La institución indicó que, en condiciones no establecidas, el ciudadano subió al edificio de la comuna y aparentemente pretendía lanzarse; sin embargo, otras personas se percataron de la situación y reportaron el caso.

Los técnicos en urgencias médicas lograron persuadir y rescatar a esta persona que permanecía en la parte alta de este inmueble.  Tras su descenso, la Policía Nacional Civil procedió a su captura.

De igual forma, las fuerzas de seguridad trasladaron al afectado a un salón de la entidad municipal donde expertos le brindaron la atención psicológica correspondiente.

Municipalidad da seguimiento al caso

Las autoridades de la Municipalidad de Quetzaltenango informaron que están verificando cámaras para poder establecer cómo ingresó este hombre y logró llegar hasta el techo sin que, aparentemente, nadie se lo impidiera.

Aseguraron que están verificando cómo ocurrieron los hechos y en qué horario tuvo acceso al edificio.

Además, señalaron que los agentes de turno deberán brindar un informe sobre el caso y la persona encargada de turno deberá explicar como el individuo logró ingresar al edificio municipal.

En ese contexto, se indicó que se podrían deducir responsabilidades contra el personal de seguridad de turno.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

