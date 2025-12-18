Sector industrial rechaza aumento al salario mínimo

A través de un comunicado la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) rechazó el incremento al salario mínimo para 2026, anunciado por el presidente, Bernardo Arévalo, este jueves 18 de diciembre.
La CIG señaló que es una decisión política disfrazada de protección social, desconectada de la productividad y de la realidad del país, que castiga al empleo formal, cierra oportunidades y profundiza la informalidad que ya predomina en el país.
Dicha Cámara destacó que las más de 218 mil micro, pequeñas y medianas empresas activas son las más afectadas cuando un país mantiene un salario mínimo elevado en relación con su baja productividad, encareciendo los costos laborales, limitando su capacidad para contratar, formalizar o incluso sostener puestos de trabajo.
"Este aumento no genera mejores oportunidades; por el contrario, encarece el empleo formal y dificulta su creación, afectando principalmente a jóvenes que inician su vida laboral, dificultando su acceso a oportunidades.", indicó la CIG.
Además señaló que según los datos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el incremento aplicado en 2025 provocó una desaceleración del empleo formal, con una reducción del 44%. "Repetir esa misma medida en 2026 hará que encontrar un trabajo formal sea aún más difícil. El resultado es claro: más informalidad y menos protección social.", señaló.
CIG aclaró que no se opone a mejorar los ingresos de los guatemaltecos, se opone a aumentos de carácter político sin fundamento técnico que cierran oportunidades y debilitan el empleo formal.
Arévalo argumentó que los datos demuestran que en 2025 el poder adquisitivo de los trabajadores mejoró y que el crecimiento del empleo continuó. "Al mismo tiempo hemos crecido como país convirtiéndonos en una de las economías del mayor crecimiento en América Latina, arriba del promedio mundial de crecimiento económico".
"Tenemos además una de las inflaciones más bajas del continente muchos de estos avances los conseguimos gracias a un aumento histórico del salario mínimo que rigió para 2025". indicó.
Los indicadores analizados muestran que el ajuste al salario mínimo implementado en 2025 generó efectos positivos sobre el empleo, la afiliación a la seguridad social y los niveles sectoriales de activdades económicas.
"En consecuencia y como resultado de un riguroso análisis técnico de los datos económicos relevantes y con el propósito de continuar este camino de prosperidad y bienestar como Presidente de la República he decidido un nuevo aumento al salario mínimo para el 2026", manifestó el mandatario.
- 7.5% para el sector no agrícola
- 5.5% para el sector agrícola.
- 4% para las actividades exportadoras y de maquila.
Los porcentajes son los mismos para las dos circunscripciones: departamento de Guatemala y todos los departamentos excepto Guatemala.
