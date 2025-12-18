 Sector industrial rechaza aumento al salario mínimo
Nacionales

Sector industrial rechaza aumento al salario mínimo

El Presidente anunció este un nuevo aumento al salario mínimo para el 2026.

Compartir:
Foto ilustrativa de archivo.
Salario mínimo EU Guatemala Emisoras Unidas / FOTO:

A través de un comunicado la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) rechazó el incremento al salario mínimo para 2026, anunciado por el presidente, Bernardo Arévalo, este jueves 18 de diciembre. 

La CIG señaló que es una decisión política disfrazada de protección social, desconectada de la productividad y de la realidad del país, que castiga al empleo formal, cierra oportunidades y profundiza la informalidad que ya predomina en el país.

Dicha Cámara destacó que las  más de 218 mil  micro, pequeñas y medianas empresas activas son las más afectadas cuando un país mantiene un salario mínimo elevado en relación con su baja productividad, encareciendo los costos laborales, limitando su capacidad para contratar, formalizar o incluso sostener puestos de trabajo.

"Este aumento no genera mejores oportunidades; por el contrario, encarece el empleo formal y dificulta su creación, afectando principalmente a jóvenes que inician su vida laboral, dificultando su acceso a oportunidades.", indicó la CIG. 

Además señaló que según los datos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el incremento aplicado en 2025 provocó una desaceleración del empleo formal, con una reducción del 44%. "Repetir esa misma medida en 2026 hará que encontrar un trabajo formal sea aún más difícil. El resultado es claro: más informalidad y menos protección social.", señaló. 

CIG aclaró que no se opone a mejorar los ingresos de los guatemaltecos, se opone a aumentos de carácter político sin fundamento técnico que cierran oportunidades y debilitan el empleo formal.

Arévalo argumentó que los datos demuestran que en 2025 el poder adquisitivo de los trabajadores mejoró y que el crecimiento del empleo continuó. "Al mismo tiempo hemos crecido como país convirtiéndonos en una de las economías del mayor crecimiento en América Latina, arriba del promedio mundial de crecimiento económico". 

"Tenemos además una de las inflaciones más bajas del continente muchos de estos avances los conseguimos gracias a un aumento histórico del salario mínimo que rigió para 2025". indicó. 

Los indicadores analizados muestran que el ajuste al salario mínimo implementado en 2025 generó efectos positivos sobre el empleo, la afiliación a la seguridad social y los niveles sectoriales de activdades económicas.

"En consecuencia y como resultado de un riguroso análisis técnico de los datos económicos relevantes y con el propósito de continuar este camino de prosperidad y bienestar como Presidente de la República he decidido un nuevo aumento al salario mínimo para el 2026", manifestó el mandatario. 

  • 7.5% para el sector no agrícola
  • 5.5% para el sector agrícola.
  • 4% para las actividades exportadoras y de maquila.

Los porcentajes son los mismos para las dos circunscripciones: departamento de Guatemala y todos los departamentos excepto Guatemala. 

Presidente Arévalo anuncia incremento al salario mínimo para 2026

“Como Presidente de la República he decidido un nuevo aumento al salario mínimo para el 2026”, manifestó el mandatario.

Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Municipal y Antigua son los finalistas del Apertura 2025 t
Deportes

Municipal y Antigua son los finalistas del Apertura 2025

09:52 PM, Dic 18
Presidente Arévalo anuncia incremento al salario mínimo para 2026t
Nacionales

Presidente Arévalo anuncia incremento al salario mínimo para 2026

06:08 PM, Dic 18
Sector industrial rechaza aumento al salario mínimot
Nacionales

Sector industrial rechaza aumento al salario mínimo

09:00 PM, Dic 18
Día del Migrante: Desarticulan estructura que habría obtenido Q14 millones por traslado de personas a EE. UU.t
Nacionales

Día del Migrante: Desarticulan estructura que habría obtenido Q14 millones por traslado de personas a EE. UU.

09:40 PM, Dic 18

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosFutbol Guatemalteco#liganacionalDonald Trumpredes socialesEE.UU.PNCLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos