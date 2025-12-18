Presidente Arévalo anuncia incremento al salario mínimo para 2026

A través de un video difundido en redes sociales, el presidente, Bernardo Arévalo, anunció la tarde de este jueves 18 de diciembre, un incremento al Salario Mínimo para 2026.
"Estamos terminando un año lleno de logros y avances, pero todavía queda más, juntos hemos conseguido que Guatemala alcance una situación económica y laboral que supera las expectativas", indicó el mandatario.
Arévalo argumentó que los datos demuestran que en 2025 el poder adquisitivo de los trabajadores mejoró y que el crecimiento del empleo continuó. "Al mismo tiempo hemos crecido como país convirtiéndonos en una de las economías del mayor crecimiento en América Latina, arriba del promedio mundial de crecimiento económico".
"Tenemos además una de las inflaciones más bajas del continente muchos de estos avances los conseguimos gracias a un aumento histórico del salario mínimo que rigió para 2025". indicó.
Los indicadores analizados muestran que el ajuste al salario mínimo implementado en 2025 generó efectos positivos sobre el empleo, la afiliación a la seguridad social y los niveles sectoriales de activdades económicas.
"En consecuencia y como resultado de un riguroso análisis técnico de los datos económicos relevantes y con el propósito de continuar este camino de prosperidad y bienestar como Presidente de la República he decidido un nuevo aumento al salario mínimo para el 2026", manifestó el mandatario.
- 7.5% para el sector no agrícola
- 5.5% para el sector agrícola.
- 4% para las actividades exportadoras y de maquila.
Los porcentajes son los mismos para las dos circunscripciones: departamento de Guatemala y todos los departamentos excepto Guatemala.
"He tomado esta decisión teniendo clara nuestra prioridad de garantizar que existan remuneraciones más justas para el trabajo digno respondiendo a una estrategia de desarrollo productivo para todos los sectores de Guatemala, estamos terminando un año dando este paso fundamental para el bienestar y la dignidad de los guatemaltecos esforzados y trabajadores", indicó
Agregó que esta es una medida que beneficiará a todas las familias guatemaltecas.
El Gobierno indicó que el Gobierno reconoce que el salario mínimo debe fijarse con base en parámetros técnicos, que consideren las condiciones económicas del país, la capacidad real de pago del aparato productivo nacional, así como las necesidades mínimas de los trabajadores, por lo que fueron evaluados los datos de elementos que inciden en la fijación del salario mínimo a las que hace referencia Artículo 111 del Código de Trabajo Decreto Número 330 del Congreso de la República de Guatemala, el Convenio sobre la fijación de salarios mínimos 1970 (núm. 131), y la Recomendación sobre la fijación de salarios mínimos 1970 (núm. 135) de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*