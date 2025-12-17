 Gobierno evalúa salario mínimo 2026 con datos técnicos
Nacionales

Gobierno evalúa salario mínimo 2026 con datos técnicos y comparativos internacionales

"Esta es una decisión que está siendo tomada con la mayor responsabilidad", aseguró Arévalo.

Compartir:
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el miércoles 17 de diciembre de 2025., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el miércoles 17 de diciembre de 2025. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El organismo Ejecutivo continúa con el análisis con respecto al salario mínimo 2026 tomando en cuenta que, al no haberse alcanzado consensos en la comisión tripartita donde se abordó el tema, le corresponderá al presidente Bernardo Arévalo tomar la decisión sobre los montos.

En conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, el presidente Bernardo Arévalo explicó que se ha estado estudiando el asunto con una enorme ventaja, pues este es el primer año en el que se ha medido el impacto que ha tenido la decisión de aumento del salario mínimo que se tomó el año pasado.

Según indicó, anteriormente no se hacía seguimiento al impacto que el aumento o falta de aumento causaba dentro de la economía. Sin embargo, este año es parte de lo que se discutió, pues se hizo un seguimiento técnico de las diversas formas en las que el monto fijado ha impactado el desempeño y crecimiento económico, la inflación, el aumento del empleo y "todos los datos críticos".

El gobernante destacó que este seguimiento es lo que se ha usado como insumo fundamental para la decisión que, de acuerdo con sus palabras, "será publicada en breve", aunque no especificó una  fecha, solo se limitó a indicar que debe ser antes de que finalice el año.

Basado en lineamientos nacionales y comparativos internacionales

El mandatario explicó el proceso que se ha seguido con respecto a cómo se regirá en el 2026 el tema salarial para los trabajadores guatemaltecos. Señaló que la comisión tripartita ha estado discutiendo al respecto y para ello tuvo una serie de sesiones, pero "desafortunadamente" no llegó a un consenso.

Expuso que existieron posiciones extremas alrededor del aumento o no aumento y eso impidió que llegaran a un consenso, lo que ha dejado en manos de la Presidencia de la República la toma de esta decisión.

"Que está siendo tomada sobre la base de los argumentos técnicos con los que felizmente contamos ahora, apoyado con los análisis técnicos sobre la materia, nacionales y comparativos internacionales. Así que, lo que le puedo asegurar, es que esta es una decisión que está siendo tomada con la mayor responsabilidad", concluyó.

Sectores presentan sus posiciones mientras el Ejecutivo se aproxima a definir el salario mínimo 2026

En la discusión para la fijación del salario mínimo no se alcanzaron acuerdos, así que corresponderá al presidente Bernardo Arévalo definir el monto que se aplicará para el 2026.

En Portada

Presidente de Guatemala descarta la instalación de bases militares de EE.UU. en el paíst
Nacionales

Presidente de Guatemala descarta la instalación de bases militares de EE.UU. en el país

01:17 PM, Dic 17
El Paris Saint-Germain conquista la Copa Intercontinental 2025t
Deportes

El Paris Saint-Germain conquista la Copa Intercontinental 2025

02:07 PM, Dic 17
Presuntos integrantes de estructura Los taxistas del viejo enfrentarán proceso penalt
Nacionales

Presuntos integrantes de estructura "Los taxistas del viejo" enfrentarán proceso penal

02:21 PM, Dic 17
Leonardo DiCaprio sorprende al confesar que nunca ha visto Titanict
Farándula

Leonardo DiCaprio sorprende al confesar que nunca ha visto "Titanic"

02:01 PM, Dic 17

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesEE.UU.#liganacionalPNCReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos