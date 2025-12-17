Gobierno evalúa salario mínimo 2026 con datos técnicos

El organismo Ejecutivo continúa con el análisis con respecto al salario mínimo 2026 tomando en cuenta que, al no haberse alcanzado consensos en la comisión tripartita donde se abordó el tema, le corresponderá al presidente Bernardo Arévalo tomar la decisión sobre los montos.
En conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, el presidente Bernardo Arévalo explicó que se ha estado estudiando el asunto con una enorme ventaja, pues este es el primer año en el que se ha medido el impacto que ha tenido la decisión de aumento del salario mínimo que se tomó el año pasado.
Según indicó, anteriormente no se hacía seguimiento al impacto que el aumento o falta de aumento causaba dentro de la economía. Sin embargo, este año es parte de lo que se discutió, pues se hizo un seguimiento técnico de las diversas formas en las que el monto fijado ha impactado el desempeño y crecimiento económico, la inflación, el aumento del empleo y "todos los datos críticos".
El gobernante destacó que este seguimiento es lo que se ha usado como insumo fundamental para la decisión que, de acuerdo con sus palabras, "será publicada en breve", aunque no especificó una fecha, solo se limitó a indicar que debe ser antes de que finalice el año.
Basado en lineamientos nacionales y comparativos internacionales
El mandatario explicó el proceso que se ha seguido con respecto a cómo se regirá en el 2026 el tema salarial para los trabajadores guatemaltecos. Señaló que la comisión tripartita ha estado discutiendo al respecto y para ello tuvo una serie de sesiones, pero "desafortunadamente" no llegó a un consenso.
Expuso que existieron posiciones extremas alrededor del aumento o no aumento y eso impidió que llegaran a un consenso, lo que ha dejado en manos de la Presidencia de la República la toma de esta decisión.
"Que está siendo tomada sobre la base de los argumentos técnicos con los que felizmente contamos ahora, apoyado con los análisis técnicos sobre la materia, nacionales y comparativos internacionales. Así que, lo que le puedo asegurar, es que esta es una decisión que está siendo tomada con la mayor responsabilidad", concluyó.