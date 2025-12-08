Salario mínimo: Opiniones varían entre sectores laborales

Diferentes pronunciamientos han surgido tomando en cuenta que en las próximas semanas se dará a conocer la decisión del Ejecutivo con respecto al monto del salario mínimo que será fijado para el 2026.
En el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se conversó con fuentes que representan los distintos sectores involucrados en la discusión de este asunto para conocer sus posturas y lo que podría esperarse con respecto al tema.
El representante del sector privado ante la Comisión del Salario Mínimo, Guido Ricci, dijo que ya se hicieron las propuestas y añadió que espera que estas sean consideradas por el presidente Bernardo Arévalo al momento de tomar una decisión.
Indicó que uno de los puntos primordiales abordados desde ese sector se enfoca en que se dé el seguimiento respectivo con el objetivo de que, en caso de otorgarse un aumento, esto no genere mayor desempleo.
"Consideramos que pudieran ser los incrementos al salario mínimo, sin afectar al empleo, pero por otro lado tener una discusión ya más de fondo para atacar el problema de raíz (...) El salario en el interior al país es inferior al salario mínimo y eso es una contradicción", expresó.
Mientras tanto, el analista político, investigador y exfuncionario de Gobierno, Luis Linares, consideró que, hasta ahora, no hay acuerdos en las comisiones paritarias y en la comisión del Salario Mínimo. En ese contexto, se mencionó la posibilidad de contar con una política salarial multianual.
"Eso daría certeza y es algo que, en el seno de la Comisión Nacional de Salario, debe discutirse para encontrar ese horizonte de mejora salarial, con rangos, con puntos mínimos y máximos, porque la situación puede cambiar de un año para otro y se necesita cierta flexibilidad en esto. Creo que sería un gran avance", manifestó.
Por su parte, el represente suplente del sector laboral en la referida comisión, Adolfo Lacs, mencionó que ninguna ley señala que debe haber consensos en este tipo de discusiones. Según sus palabras, tener acuerdos siempre es ideal, pero en realidad no se tienen normativas para obligar que el asunto vaya por esa vía.
"No lo obliga. Lo que hemos visto, de forma histórica, es que el Gobierno se inhibe, dentro de las comisiones paritarias y en la Comisión Nacional de Salario, de emitir opinión; no hace propuesta. El que siempre hace propuesta es el sector laboral. También, históricamente, el sector privado no ha hecho propuesta", puntualizó.
El entrevistado añadió que, para que la economía crezca y ello se refleje en la generación de empleo, tiene que haber demanda de bienes y servicios, y la demanda la generan las familias, y la generan dependiendo sus ingresos.
Preocupación en el sector empresarial
El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Charles Bland, también se pronunció durante el programa A Primera Hora, donde manifestó su preocupación, principalmente tomando en cuenta la modificación que se hizo en el salario mínimo entre 2024 y 2025, cuando se aprobó un incremento de entre 6 y 10 por ciento para las diferentes actividades económicas.
"Veníamos creciendo a una tasa de 100 mil personas nuevas dentro de la formalidad cada año. Esos incrementos, que muchas veces resultan más políticos que técnicos, acaban afectando a la población, especialmente a los más jóvenes (...) Tenemos alrededor de 250 mil jóvenes nuevos que entran al mercado laboral todos los años. Habíamos tenido hasta 100 mil empleos nuevos formales cada, año, y este año tuvimos solo 60 mil. Es decir, 40 mil jóvenes no encontraron empleo", expresó al referirse a los efectos que este tipo de decisiones puede tener.
"El tema, a final de cuentas, es que tengamos una política salarial multianual, que tenga certeza", concluyó.