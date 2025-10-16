Arévalo decidirá sobre salario mínimo 2026

La Comisión Nacional del Salario, adscrita al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, emitió un comunicado este jueves, 16 de octubre, con respecto a la discusión tripartita que se realiza para la fijación del salario mínimo correspondiente al año 2026.
Según detalló, se conoció la postura que presentó cada uno de los tres sectores representados, tomando en consideración el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Guatemala y de la normativa nacional en materia laboral.
Sin embargo, al no existir consenso, la Comisión reiteró que, conforme a la legislación vigente, la decisión final sobre el ajuste del salario mínimo corresponde al Presidente de la República de Guatemala.
En el marco del análisis del tema, añadió que reconoce el valor del diálogo social como herramienta esencial para la construcción de consenso y reafirmó su compromiso con una política salarial que equilibre la protección del poder adquisitivo de los trabajadores, la sostenibilidad de las empresas y el impulso al crecimiento económico.
En ese sentido, la comisión reiteró su disposición de continuar fortaleciendo el diálogo y destacó que es prioritario avanzar en una política salarial, como parte integral de la estrategia nacional para mejorar las condiciones laborales y en la construcción de un desarrollo inclusivo y sostenible.