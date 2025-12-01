 Salario Mínimo 2026: ¿Cuándo se Decidirá Arévalo?
Salario mínimo 2026: ¿Hasta cuándo se conocerá la decisión de Arévalo?

El debate sobre el ajuste del salario mínimo en Guatemala para 2026 se ha intensificado, con proyecciones que sugieren aumentos moderados entre 3% y 12% debido a la falta de consenso entre empleadores y trabajadores.

Foto: Publinews
Salario mínimo / FOTO:

El salario mínimo en Guatemala para 2026 aún no está definido, y la expectativa crece mientras los sectores involucrados emiten sus posturas sobre un moderado aumento. El monto oficial será determinado por el presidente Bernardo Arévalo de León, luego de que los representantes de empleadores y trabajadores no alcanzaran consenso durante el diálogo anual que coordina la Comisión Nacional del Salario (CNS).

La discusión sobre el ajuste salarial se da en un contexto de intensos debates y desafíos en las finanzas públicas, en los que analistas subrayan la necesidad de llegar a un equilibrio entre el bienestar de los trabajadores y la estabilidad económica del país. El proceso de fijación cuenta con etapas definidas, donde la CNS, en calidad de órgano consultivo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, analiza indicadores clave como inflación, crecimiento económico, productividad y capacidad de pago empresarial antes de recomendar un porcentaje de ajuste.

Debate sin acuerdo

Durante las negociaciones de octubre, las comisiones paritarias, con representación de Gobierno, empleadores y sindicatos, no lograron consenso sobre el monto para el salario mínimo de 2026. Ante esta situación, la CNS remitió un informe razonado al Ejecutivo, que incluye análisis técnicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Junta Monetaria y los argumentos de cada sector. Con dicha información, el presidente decidirá si aumenta, mantiene o ajusta de otra manera el salario mínimo.

Entre los indicadores más discutidos para definir el ajuste destacan la inflación, el crecimiento económico, la productividad y la situación global del empleo en el país. El presidente puede, si lo estima conveniente, solicitar opiniones adicionales de los involucrados antes de tomar la decisión final.

Decisión sobre salario mínimo 2026 queda a cargo de Arévalo

“No habiendo consenso en la discusión tripartita para fijación del salario mínimo 2026, la decisión final corresponde al Presidente de la República, según la Ley”, explicó la comisión.

Aumento en 2025

Para 2025, el gobierno de Guatemala anunció uno de los incrementos salariales más relevantes de los últimos años: un 10 % para sectores agrícola y no agrícola, mientras que para maquila y exportación el ajuste fue de 6 %. Así, los salarios mínimos homologados para 2025 quedaron en rangos que varían, dependiendo del sector y la región.

  • Sector maquilero: Q3,528.59
  • No agrícola: Q3,973.05
  • Agrícola: Entre Q3,436.86 y Q3,593.55, según la región

Estos valores muestran la intención de las autoridades de adecuar el salario a las realidades específicas de cada región y actividad económica.

Proyecciones y posturas para 2026

Empresarios y analistas coinciden en que el ajuste para 2026 debe ser moderado para evitar impactos negativos en el empleo formal. Las propuestas en discusión han oscilado entre un 2 % sugerido por el sector empleador y estimaciones de analistas que consideran razonable un incremento entre 5 % y 8 %. Por su parte, algunos sectores del Ministerio de Trabajo han propuesto porcentajes desde 3 % hasta 12 %, aunque sin establecer aún una definición clara.

Del lado sindical, líderes destacan que todo incremento salarial tiene efectos positivos en la economía aunque piden responsabilidad en la definición del ajuste.

La definición del salario mínimo en Guatemala implica un proceso técnico, político y social que involucra el análisis de múltiples variables y el consenso entre diferentes actores. El monto para 2026 será oficializado antes del 31 de diciembre de 2025 y entrará en vigor desde el 1 de enero siguiente, marcando el rumbo de la economía laboral nacional para el próximo año.

Diputados justifican incremento salarial

Los diputados aseguran que una parte del incremento lo usarán para “labor social”, entre las donaciones destacan computadoras y pescados.

