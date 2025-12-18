 Bajan los precios de combustibles y gas propano
Disminuyen los precios de combustibles y gas propano

El cilindro de gas en distintas presentaciones refleja reducción de 12 a 48 quetzales.

Precio del gas propano
Precio del gas propano

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó este jueves, 18 de diciembre, que los precios de los combustibles y del gas propano en Guatemala presentan una tendencia a la baja. Ello se determinó tras un monitoreo que estuvo a cargo del Departamento de Análisis Económico de la Dirección General de Hidrocarburos.

Heydy Godínez, jefa del referido departamento, indicó que se observa una reducción en los precios de cilindros de gas en todas las presentaciones. En general, los valores actuales son los siguientes:

  • Cilindro de 25 libras, disminuyó Q12.00, para llegar a un precio de Q98.00
  • Cilindro de 35 libras, disminuyó Q17.00, así que se cotiza en Q137.00
  • Cilindro de 100 libras, disminuyó Q48.00, para pasar a tener un valor de Q392 para el consumidor final.

* Le puede interesar:

Precios de los combustibles

La funcionaria del MEM explicó que la gasolina superior y la regular bajaron Q0.70 por galón, mientras que el diésel presentó una reducción de Q0.40 por galón. Estos valores se reflejaron en la verificación llevada a cabo ayer.

Sin embargo, recordó que se trata de precios de referencia, por lo que pueden tener alguna variación entre cada departamento o municipio.

La entrevistada enfatizó que esta es una buena noticia, tomando en cuenta que Guatemala importa el 100 por ciento de los combustibles que se utilizan en todo el territorio.

De acuerdo con información del MEM, este es el desglose de los aspectos que influyen en el precio de este tipo de productos:

  • 49% mercado externo: El precio por galón refinado, flete de transporte marítimo y seguro de carga marítimo.
  • 30% cuestiones tributarias: impuesto de distribución por galón y el de valor agregado.
  • 13% mercado interno: Gastos de operación, almacenamiento, margen del importador y flete por galón transportado.
  • 8% estación de servicio y venta: Gastos de operación y margen del expendedor.

Asimismo, el ministerio ha reiterado el llamado a la población a hacer uso adecuado y responsable de los recursos energéticos.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

