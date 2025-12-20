Realizan operativos para evitar traslado de pinabete ilegal

Agentes de la División de Protección a la Naturaleza (DIPRONA) de la Policía Nacional Civil (PNC) desarrollaron un operativo de prevención, contra el traslado de pinabete ilegal en la carretera Interamericana durante este sábado (20/12/2025). Las autoridades realizaron diversas acciones en este punto, incluyendo la instalación de un puesto de registro para revisar la carga de picops, autobuses, camiones y otros vehículos.
La DIPRONA precisó que sus efectivos se ubicaron en el kilómetro 82 de la citada carretera, específicamente en el área del municipio de Tecpán, Guatemala, departamento de Chimaltenango. Asimismo, relataron para los procedimientos de inspección, los uniformados subieron a las parrillas de los autobuses y ordenaron la apertura de furgones.
"Si adquiere ramillas de pinabete, verifique su procedencia y que tengan marchamo, colaboremos con nuestra naturaleza", pidieron los agentes de la PNC en los operativos de este sábado.
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) mantiene una campaña en contra del pinabete ilegal durante diciembre, bajo el lema "no seas cómplice del delito". En varios anuncios, el Consejo pide a los guatemaltecos denunciar el corte ilegal de esta especie de macizos.
Asimismo, el CONAP solicitó que se hagan las denuncias respectivas por el transporte y venta del pinabete de origen no autorizado. "Valoremos nuestra Guatemala Megadiversa, protejamos y conservemos los bosques nativos de pinabete", instaron las autoridades.
¿Cómo comprar pinabete legal?
Al comienzo de las fiestas de fin de año, el Instituto Nacional de Bosques (INAB) anunció la instalación de varias ferias del pinabete para la adquisición legal de este tipo de macizo. En estos eventos, los guatemaltecos podrán adquirir árboles, coronas y guirnaldas identificadas con el respectivo marchamo.
Según las autoridades, los marchamos son vitales para asegurar que los maderos provienen de una plantación autorizada, porque conserva las buenas prácticas de plantación y conservación de la especie.