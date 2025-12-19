 MCC selecciona a Guatemala para desarrollar programas umbral
MCC selecciona a Guatemala para desarrollar programas umbral

La Embajada de los Estados Unidos de América en Guatemala calificó el hecho como una "victoria" para la relación bilateral entre Guatemala y EE.UU.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. / FOTO: de archivo: EFE

La Embajada de los Estados Unidos de América en Guatemala, informó este viernes 19 de diciembre, que el Directorio de la Corporación del Desafío del Milenio (Millennium Challenge Corporation, MCC) seleccionó a Ecuador como país elegible para desarrollar un programa compacto. Al mismo tiempo, el Directorio seleccionó a Bolivia y Guatemala para desarrollar programas umbral (threshold programs), que son programas de donación de menor escala diseñados para apoyar reformas de políticas públicas e institucionales que abordan las principales limitaciones al crecimiento económico impulsado por el sector privado.

Las selecciones subrayan las oportunidades de profundizar alianzas más cerca de casa y de fortalecer la capacidad de la MCC para fomentar el crecimiento económico, aumentar la prosperidad y ofrecer beneficios significativos al sector privado de Estados Unidos, señaló el Vicesecretario de Estado Christopher Landau, quien además preside el Directorio de la MCC.

"Esperamos seguir consolidando una sólida presencia en el Hemisferio Occidental para alcanzar nuestros objetivos compartidos y generar resultados concretos para el pueblo estadounidense, así como para los pueblos de Ecuador, Bolivia y Guatemala"

Vicesecretario de Estado Christopher Landau

El Directorio seleccionó a Guatemala como país elegible para desarrollar un programa umbral, con el fin de aprovechar su histórica relación de cooperación con Estados Unidos y el éxito del anterior programa umbral de la MCC en el país, así como en reconocimiento del renovado enfoque de Guatemala hacia la modernización económica. 

La Corporación del Desafío del Milenio (MCC) es una agencia independiente del Gobierno de Estados Unidos enfocada en promover los intereses económicos y estratégicos del país mediante cooperación internacional basada en resultados.

Las inversiones de la MCC apoyan infraestructura a gran escala, reformas estratégicas y la modernización económica, generando rendimientos medibles.

Tanto los países socios como los contribuyentes estadounidenses se benefician de la ampliación de oportunidades comerciales para las empresas de Estados Unidos, de la reducción de la influencia de actores competidores y del fortalecimiento de entornos globales alineados con los intereses de Estados Unidos, informó la embajada estadounidense.

