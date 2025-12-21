Capturado por realizar disparos en San Pedro Ayampuc

La tranquilidad de las personas que residen en la colonia Lo De Reyes, municipio de San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala, se vio interrumpida por un hombre señalado de ser pandillero, que realizaba disparos sin causa justificada. La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que la actitud del detenido puso en riesgo la vida y la integridad física de los residentes del área, quienes llamaron al 110 para pedir auxilio.
La PNC identificó al apresado como Óscar David Yat López, de 30 años, apodado "El Duende", a quien señaló de "terrorista de la mara salvatrucha". Tras recibir las llamadas de vecinos alarmados, fueron agentes policiales de la comisaría 12 quienes acudieron al área afectada para reducir al orden al apresado.
Al momento del operativo, el capturado de 30 años portaba una pistola marca Tisas, con un cargador y cinco municiones, declaró la PNC. Además, la entidad de seguridad señaló que Yat carecía de la documentación legal extendida por la Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM).
Antecedentes del detenido por disparos sin justificación
Según los archivos policiales, "este individuo ya fue detenido el 14 de mayo de 2018 tras un allanamiento; en esa ocasión se le decomisan dos armas de fuego sin la licencia respectiva, entre ellas una con el número de registro alterado."
La PNC describió que el aprehendido recobró su libertad meses después, en 2018; posteriormente, fue detenido otra vez el 15 de septiembre de 2023, en la colonia Alto de Lo De Reyes, San Pedro Ayampuc, cuando portaba un revólver ilegal; en 2024 recobró la libertad tras un beneficio judicial.
"De acuerdo a las investigaciones es integrante de la terrorista Mara Salvatrucha, además se le sindica de extorsiones de diferentes negocios del sector", sentenció la PNC.
Tras la detención, el hombre capturado fue llevado a la Torre de Tribunales para conocer los motivos de su captura. Posteriormente un juez conocerá su caso para saber si lo liga a proceso penal.
En otras noticias ► Camión choca contra una ambulancia