Camión choca contra una ambulancia

Nacionales

Bomberos atendieron a nueve personas, únicamente el piloto de la ambulancia fue trasladado a un hospital.

El piloto de la ambulancia fue el más afectado por la colisión., Foto Bomberos Voluntarios
El piloto de la ambulancia fue el más afectado por la colisión. / FOTO: Foto Bomberos Voluntarios

Durante la mañana de este domingo 21 de diciembre se registró una colisión entre un camión y una ambulancia de la Municipalidad de Pueblo Nuevo, Suchitepéquez, informaron los Bomberos Voluntarios de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. 

Los paramédicos recibieron varias llamadas de auxilio, tras una colisión ocurrida en el kilómetro 90 de la  circunvalación de la autopista de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. 

Al lugar se destacaron varias ambulancias de bomberos y al llegar al lugar se estableció que se trataba de una colisión entre un camión y una ambulancia. 

Foto embed
El accidente fue reportado en la circunvalación de Santa Lucía Cotzumalguapa. - Foto Bomberos Voluntarios

En el lugar se atendieron a nueve personas que se conducían en el camión, todos los ocupantes presentaban golpes en diferentes partes del cuerpo; sin embargo, no fue necesario su traslado a un centro asistencial. 

El piloto de la ambulancia municipal, fue el único que fue trasladado a un hospital para ser atendido, informaron los bomberos. 

Los heridos fueron identificados como: Oscar Adolfo Lázaro Monroe, de 42 años;  Marco Tulio Morataya Díaz de 47;  Víctor Manuel López Gómez, de 23, (Piloto del camión); Luis Fernando García Toj, de 30 y un menor de edad de 14 años.

Sixto Diego López de 65 años, piloto de la ambulancia, fue trasladado al hospital debido a una  lesión en rodilla izquierda, mientras que Gerber Alexander López Carrillo,  de 20, quien era el único que acompañaba al piloto de la ambulancia fue atendido en el lugar. 

Motorista choca contra un tráiler

En la capital se reportó la muerte de dos motoristas en distintos hechos de tránsito.

