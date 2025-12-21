Camión choca contra una ambulancia

Durante la mañana de este domingo 21 de diciembre se registró una colisión entre un camión y una ambulancia de la Municipalidad de Pueblo Nuevo, Suchitepéquez, informaron los Bomberos Voluntarios de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
Los paramédicos recibieron varias llamadas de auxilio, tras una colisión ocurrida en el kilómetro 90 de la circunvalación de la autopista de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
Al lugar se destacaron varias ambulancias de bomberos y al llegar al lugar se estableció que se trataba de una colisión entre un camión y una ambulancia.
En el lugar se atendieron a nueve personas que se conducían en el camión, todos los ocupantes presentaban golpes en diferentes partes del cuerpo; sin embargo, no fue necesario su traslado a un centro asistencial.
El piloto de la ambulancia municipal, fue el único que fue trasladado a un hospital para ser atendido, informaron los bomberos.
Los heridos fueron identificados como: Oscar Adolfo Lázaro Monroe, de 42 años; Marco Tulio Morataya Díaz de 47; Víctor Manuel López Gómez, de 23, (Piloto del camión); Luis Fernando García Toj, de 30 y un menor de edad de 14 años.
Sixto Diego López de 65 años, piloto de la ambulancia, fue trasladado al hospital debido a una lesión en rodilla izquierda, mientras que Gerber Alexander López Carrillo, de 20, quien era el único que acompañaba al piloto de la ambulancia fue atendido en el lugar.