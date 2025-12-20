Autobús se accidenta en la ruta Suchitepéquez - Escuintla

Los cuerpos de rescate fueron alertados por un accidente de autobús que tuvo lugar en la ruta entre Suchitepéquez y Escuintla, durante la tarde de este sábado (20/12/2025). Según videos preliminares, la unidad de transporte quedó con las llantas para arriba y con la parte frontal destruida.
Testigos narraron que en el vehículo colectivo quedaron varias personas atrapadas, aunque el número de afectados no ha sido confirmado por las autoridades o cuerpos de socorro. En videos compartidos en redes sociales, se logró escuchar el llanto de algunos niños.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial, del Ministerio de Comunicaciones, (PROVIAL CIV) confirmó que por el accidente se reportaron cuatro personas heridas que fueron trasladadas a un centro asistencial.
En el lugar del accidente se pudo apreciar la presencia de Bomberos Voluntarios de la 83 compañía, quienes llegaron al área a bordo de una ambulancia. Además, se logró apreciar fuerte congestionamiento vehicular en el lugar, porque el autobús quedó atravesado en el asfalto.
Cabe resaltar que la 83 compañía del Cuerpo de Bomberos Voluntarios tiene su sede en el municipio de Nueva Concepción, departamento de Escuintla.
Bloqueo por accidente en Cocales
Medios locales reportaron que el percance del autobús ocurrió el kilómetro 127 de la ruta Nacional 11, Cocales a Nueva Concepción. "El paso vehicular se encuentra totalmente bloqueado y hay fuerte congestionamiento en ambos sentidos", describieron comunicadores del sector.
Las imágenes compartidas desde el lugar de los hechos también evidenciaron que varias personas voluntarias decidieron acercarse a la unidad siniestrada, para dar auxilio a los pasajeros afectados. Testigos opinaron que no hay más personas heridas, porque la unidad de transporte viajaba con pocas personas a bordo.
Según las imágenes del accidente, el autobús pertenece a la empresa de transportes Juana Cecilia.