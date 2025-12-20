 PNC anuncia cero tolerancia por celebrar con disparos
Nacionales

PNC anuncia "cero tolerancia" por celebrar con disparos al aire

Con un video dramatizado, la PNC advirtió que habrá consecuencias legales por realizar disparos al aire durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Las autoriades ralizarán operativos de prevención en todo el territorio nacional., Ministerio de Gobernación.
Las autoriades ralizarán operativos de prevención en todo el territorio nacional. / FOTO: Ministerio de Gobernación.

La Policía Nacional Civil (PNC) anunció que durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo desarrollará operativos especiales para evitar conductas irresponsables, como realizar disparos al aire. La entidad advirtió que las acciones de prevención se realizarán en todo el país y que se pondrá a los irresponsables a disposición de los tribunales.

"¡No arriesgue la vida de otros ni su libertad!", enfatizó la PNC al resaltar que el objetivo de las acciones policiales será evitar hechos lamentables derivado de estas acciones irresponsables. Para anunciar la campaña, la PNC publicó un video dramatizado en el que un hombre es sometido al orden tras efectuar tiros al aire, a causa de la ingesta de bebidas embriagantes.

El video de la PNC también hace referencia a las consecuencias por manejar en estado de ebriedad, por lo que los operativos también estarán dirigidos a los choferes que estén tras el volante tras ingerir este tipo de sustancias.

En el tema de los disparos al aire, el pasado 7 de abril fue capturada una mujer por acciones de este tipo. La aprehensión se desarrolló en el municipio de Mixco, departamento de Guatemala, gracias a la denuncia de varios vecinos.

Los afectados narraron que la detenida detonó un arma de fuego, poniendo en riesgo la vida de sus vecinos. Al ser detenida le localizaron una pistola calibre 9 milímetros, con un cargador que contenía una munición.

Guatemala espera “récord histórico” en afluencia de pasajeros por fiestas navideñas

El Aeropuerto Internacional La Aurora se prepara para un día histórico con hasta 900 pasajeros por hora, lo que representa que estará operando al máximo de su capacidad.

Disparos al aire causan luto en el país

El pasado 1 de enero de 2025, autoridades de Retalhuleu reportaron la muerte de dos niños durante las celebraciones de Año Nuevo, por la caída de proyectiles, tras la realización de disparos al aire.

El trágico suceso ocurrió en la aldea Las Cruces, Retalhuleu, donde dos menores que se encontraban fuera de su hogar, celebrando la llegada del 2025, fueron alcanzados por los tiros.

Uno de ellos murió instantáneamente al recibir un disparo en la cabeza, mientras que el otro fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de ese departamento, donde falleció a su ingreso, según información de medios locales.

En este tema también consulte: El nuevo plan de la PNC para ubicar y capturar a quienes disparen al aire

El nuevo plan de la PNC para ubicar y capturar a quienes disparen al aire

Los años de prisión que se podrían enfrentar por disparar al aire en celebraciones navideñas.

