Navidad 2025: Récord de pasajeros en Aeropuerto La Aurora

El Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) se prepara para enfrentar este lunes 22 de diciembre un desafío histórico: gestionar el tránsito de hasta 900 pasajeros por hora en sus momentos de mayor congestión, una cifra que rebasa el promedio habitual de 8 mil viajeros diarios y marca el mayor flujo registrado en los últimos siete años.
Erick Uribio, administrador aeroportuario, informó que el crecimiento corresponde tanto al turismo nacional como internacional, reflejando el renovado interés por visitar Guatemala. El pico de operaciones está previsto entre las 11:30 y las 15:00 horas, con hasta 18 vuelos programados cada hora que ocuparán de manera simultánea las 18 posiciones de la terminal.
"Estamos llegando a uno de los puntos más altos de la temporada alta. (...) Será un día histórico para Guatemala en el aeropuerto. Vamos a llegar al punto máximo de la terminal aérea. Estaremos atendiendo a todos los usuarios, visitantes y pasajeros. Eso repercute en que se llegará a la máxima capacidad", dijo el funcionario.
Según Uribio, esto no se veía desde hace al menos siete años. "Es una señal clara del crecimiento del turismo nacional e internacional y del renovado interés por visitar Guatemala", enfatizó.
El entrevistado hizo un llamado a los viajeros a presentarse con la antelación que piden las aerolíneas con el objetivo de no tener mayores aglomeraciones en la terminal aérea.
En la actualidad, La Aurora realiza más de 80 vuelos comerciales diarios, y al sumar la aviación general, suma entre 300 y 310 operaciones cada día. Este dinamismo marca la recuperación del sector aéreo y consolida a Guatemala como un destino estratégico para el turismo y la conectividad regional.
Medidas de contingencia para el alto flujo de pasajeros
Debido al aumento esperado en el flujo de viajeros, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) activó un plan especial en coordinación con diversas entidades estatales:
- Instituto Guatemalteco de Migración (IGM): refuerzo de personal en puestos de control migratorio para la atención en entradas y salidas.
- Superintendencia de Administración Tributaria (SAT): incremento de agentes y agilización de trámites mediante la declaración jurada anticipada.
- EMETRA y Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provia): regulación del tránsito vehicular en los alrededores del aeropuerto.
- AVSEC: despliegue de más de 240 agentes para labores de control interno y seguridad.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.