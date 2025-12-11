 Plan de la PNC para capturar a quienes disparen al aire
El nuevo plan de la PNC para ubicar y capturar a quienes disparen al aire

Los años de prisión que se podrían enfrentar por disparar al aire en celebraciones navideñas.

Con la llegada de las celebraciones de fin de año, las autoridades reiteraron el llamado a la población para evitar los disparos al aire, una práctica peligrosa que cada temporada pone en riesgo vidas y deja daños irreparables.

Además del peligro evidente, esta acción constituye un delito. Según la Ley de Armas y Municiones, quienes efectúen detonaciones al aire pueden enfrentar penas de uno a tres años de cárcel, el decomiso del arma y la suspensión de la licencia de portación por tres años.

La gravedad del problema se refleja en la cantidad de casos que llegan al sistema de justicia. Cada año, el Organismo Judicial tramita en promedio unos 400 procesos por este delito, lo que evidencia que la práctica persiste a pesar de las advertencias y sanciones establecidas en la legislación vigente.

Ante el incremento de actividades festivas, la Policía Nacional Civil (PNC) anunció que implementará operativos especiales en distintos puntos del país para detectar a personas que realicen disparos al aire.

Allanamientos en viviendas 

Las autoridades señalaron que, ante cualquier reporte de detonaciones, los agentes serán desplegados de inmediato y, si existe sospecha fundada, se solicitarán allanamientos en las viviendas donde pudiera estarse cometiendo esta conducta.

La PNC recordó que disparar al aire refleja un manejo irresponsable del arma de fuego y una falta de respeto hacia la vida de los demás. Las balas perdidas pueden recorrer largas distancias y caer con fuerza suficiente para causar lesiones graves o incluso la muerte, convirtiendo una celebración en una tragedia.

El mensaje de las autoridades es claro: "¡Celebre con responsabilidad!". La ciudadanía es llamada a evitar prácticas peligrosas y a recordar que la seguridad durante las fiestas depende del comportamiento de todos.

