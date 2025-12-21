 Motorista choca contra un tráiler
Nacionales

Motorista choca contra un tráiler

En la capital se reportó la muerte de dos motoristas en distintos hechos de tránsito.

El conductor de una motocicleta chocó contra un vehículo del transporte pesado. , Foto Bomberos Voluntarios
El conductor de una motocicleta chocó contra un vehículo del transporte pesado. / FOTO: Foto Bomberos Voluntarios

Durante la madrugada de este domingo 21 de diciembre se registró un accidente de tránsito en el camino que conduce a la aldea Coatepeque, en Oratorio, Santa Rosa, informaron los Bomberos Voluntarios.

El conductor de una motocicleta por causas que se ignoran chocó en la parte trasera de un tráiler, al lugar acudieron paramédicos de los Bomberos Voluntarios quienes lo evaluaron y establecieron que tras el impacto sufrió politraumatismo y ya no contaba con signos vitales.

Al lugar se presentaron familiares quienes identificaron a la víctima como  Melvin Coc Arredondo de 22 años.

Accidentes de moto en la capital

En la diagonal 14 y 15 calle de la zona 5 de la Ciudad de Guatemala, Bomberos Municipales reportaron la muerte de una mujer de 22 años aproximadamente, tras un aparatoso accidente de motocicleta. 

Bomberos también le brindaron los primeros auxilios a un hombre de 40 años, quien fue estabilizado y trasladado en estado delicado a la emergencia del Hospital Roosevelt.

En el lugar se localizó una motocicleta en el arriate central de dicha dirección. 

En el kilómetro 12 de la ruta al Pacífico, un hombre de aproximadamente 25 años, murió tras sufrir un accidente de motocicleta. 

Paramédicos de Bomberos Municipales lo evaluaron y confirmaron que caería de signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Incineran plantación de marihuana en Petén

Es la segundo operativo que se realiza en las últimas semanas en Las Cruces, Petén.

