 Momento en que motorista murió en la zona 10 capitalina
Sale a la luz video del momento en que motorista murió en la zona 10 capitalina

A pesar de portar casco de seguridad, el motorista sufrió una lesión craneal severa que le causó la muerte de manera inmediata.

Motorista muere tras múltiple colisión en zona 10., Capturan de pantalla video de X.
Motorista muere tras múltiple colisión en zona 10. / FOTO: Capturan de pantalla video de X.

Un video de una cámara de seguridad reveló cómo ocurrió el accidente de tránsito en el que un motorista perdió la vida el pasado lunes 15 de diciembre en la 6a avenida y 19 calle de la zona 10 de la ciudad de Guatemala.

El incidente ocurrió pasadas las 5:00 horas, cuando la víctima se dirigía hacia su lugar de trabajo. En las imágenes se observa que el conductor de un vehículo liviano no respetó la luz roja del semáforo y embistió violentamente al motorista.

El impacto fue de tal magnitud que el motorista salió expulsado varios metros. A pesar de portar casco de seguridad, sufrió una lesión craneal severa que le causó la muerte de manera inmediata, según confirmaron cuerpos de socorro que acudieron al lugar.

En el percance también se vieron involucrados un picop y otra motocicleta, cuyos ocupantes resultaron con golpes y fueron evaluados por los paramédicos. La escena quedó parcialmente acordonada mientras agentes de la Policía Municipal de Tránsito realizaban las diligencias correspondientes y regulaban el paso vehicular en el sector.

Identifican a la víctima mortal 

Minutos después del accidente, compañeros de trabajo de la víctima llegaron al lugar y lo identificaron como Elber Juárez, de 27 años. Consternados, relataron que el joven salía de su vivienda a tempranas horas todos los días para cumplir con su jornada laboral.

Las autoridades indicaron que el video será clave para establecer responsabilidades y reforzaron el llamado a los conductores a respetar la señalización vial, especialmente los semáforos, para evitar tragedias similares.

Motorista muere tras múltiple colisión en zona 10

En el área hay desvíos viales derivado de este trágico percance.

Recomendaciones de las autoridades en época de fin de año

Ante el incremento del tránsito vehicular durante las fiestas de fin de año, las autoridades de tránsito recomiendan:

  • Respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito.
  • Evitar el uso del celular mientras se conduce.
  • No manejar bajo efectos del alcohol u otras sustancias.
  • Mantener una distancia prudente entre vehículos.
  • Motociclistas deben portar casco y equipo de protección en todo momento.
  • Salir con tiempo suficiente para evitar la prisa y maniobras imprudentes.

Las autoridades recalcan que la prevención y la responsabilidad al volante pueden salvar vidas, especialmente en una época en la que aumenta la movilidad en la ciudad.

