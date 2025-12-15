Motorista fallece en accidente múltiple en zona 10

Un accidente de tránsito múltiple se registró en horas de la madrugada de este lunes, 15 de diciembre, en la 6ª avenida y 19 calle de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala. El saldo fue de una persona fallecida.
De acuerdo con la información compartida por los cuerpos de socorro, por causas no establecidas, se generó una colisión en la que se vieron involucradas los conductores de un automóvil, un picop y dos motocicletas.
Los Bomberos Municipales fueron notificados sobre un grave percance vial que había ocurrido en este tramo, por lo que trasladaron unidades de emergencia para atender a posibles afectados.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron sobre la cinta asfáltica a un hombre que presentaba múltiples traumas en diferentes partes del cuerpo y se encontraba en estado inconsciente. Al evaluarlo, constataron que ya no contaba con signos vitales.
"Se localizó a una persona fallecida, de aproximadamente 35 años de edad, quien falleció a consecuencia de politraumatismo", expresó un portavoz de la institución.
Cierre vial
En el área hay presencia de agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes.
El percance vial ocurrió justamente en la esquina que comunica la 19 calle y la 6ª avenida, punto de referencia para trasladarse a diferentes sectores. Tomando en cuenta la gravedad de lo ocurrido, hay varias cuadras cerradas en el sector.
Las autoridades de tránsito indicaron que se ven afectados varios tramos de la zona 10 y áreas aledañas, incluso Santa Catarina Pinula, principalmente para quienes van en descenso de Muxbal.
Persona muere atropellada
Los Bomberos Municipales dieron a conocer que aproximadamente a la medianoche ocurrió un accidente en el bulevar Liberación y 16 avenida de la zona 8, en el marco del cual murió una persona.
Se trata de un hombre, de aproximadamente 53 años, quien fue atropellado por el conductor de un vehículo que continuó su marcha.