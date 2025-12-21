 Incineran plantación de marihuana en Petén
Incineran plantación de marihuana en Petén

Es la segundo operativo que se realiza en las últimas semanas en Las Cruces, Petén.

Elementos de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), erradicaron e incineraron en un área montañosa de Las Cruces, Petén, 58 mil 928 matas de marihuana en fase de aprovechamiento, informó la mañana de este domingo 21 de diciembre, la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con la Policía la plantación destruida tiene un avalúo de Q. 22 millones 98 mil.

Dicha acción forma parte del combate al cultivo y tráfico de drogas en Guatemala, agregó la Policía. 

El pasado 9 de diciembre agentes de la SGAIA lograron la localización y erradicación de plantaciones de marihuana en áreas montañosas cercanas al caserío Ixmucané, municipio Las Cruces, Petén, como parte de su lucha frontal contra la narcoactividad.

Durante la operación, se erradicaron 27,936 plantas de marihuana, con un avalúo estimado en Q10,476,000.00, informó el Ministerio de Gobernación. 

Incautación

El 19 de diciembre,  la Policía incautó más de 40 libras de marihuana durante las revisiones efectuadas en el Puesto de Control Interinstitucional ubicado en el kilómetro 75.4 de la ruta Interamericana, jurisdicción de Patzicía, Chimaltenango.

Durante las inspecciones, los agentes revisaron distintos vehículos de transporte pesado y de carga, entre ellos un furgón que levantó sospechas por el tipo de encomienda que trasladaba.

Las autoridades localizaron 10 paquetes de marihuana que se encontraban ocultos y disfrazados como encomiendas dentro de un furgón de carga, perteneciente a una empresa de paquetería. Durante la verificación se determinó que el peso total de la droga incautada supera las 40 libras.

El hallazgo evidenció el uso de empresas de paquetería como método para intentar evadir los controles de seguridad y facilitar el traslado de sustancias ilícitas, una modalidad detectada en distintos operativos a nivel nacional.

