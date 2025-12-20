 Localizan tres cadáveres en la ruta a Los Ocotes, zona 25
Nacionales

Localizan tres cadáveres envueltos en sábanas en la zona 25

Bomberos Voluntarios reportaron que el hallazgo de los tres fallecidos ocurrió en el kilómetro 14 de la carretera hacia Santa Lucía Los Ocotes.

Los cuerpos de rescate encontraron los tres cuerpos en similares condiciones., Bomberos Voluntarios.
Los cuerpos de rescate encontraron los tres cuerpos en similares condiciones. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios reportó el hallazgo de tres personas fallecidas durante la tarde noche de este sábado (20/12/2025) en el kilómetro 14 de la carretera que conduce hacia Santa Lucía Los Ocotes, zona 25 capitalina. Los paramédicos fueron alertados, en principio, por la ubicación de una persona.

Sin embargo, más tarde se registró el hallazgo de otros dos cuerpos en las mismas condiciones. En un video, los bomberos mostraron que los fallecidos estaban en proceso de descomposición y entre un basurero.

Antecedentes en la zona 25

Tras recibir el visto bueno de las autoridades del Ministerio Público (MP) los socorristas procedieron a sacar los cadáveres usando camillas, lazos y otras herramientas, porque los mismos estaban en el fondo de un barranco.

Cabe destacar que, durante el jueves pasado, diferentes cuerpos de socorro reportaron el hallazgo de otros fallecidos, en el mismo lugar del hallazgo de hoy. En ese momento, la Asociación de Bomberos Municipales de Canalitos (ASEMBOC) corroboró el hallazgo de dos personas fallecidas, una sobre la cinta asfáltica y otra en el fondo del mismo barranco.

El hallazgo de este sábado y el del pasado sábado tuvieron en común que los cuerpos estaban en avanzado estado de putrefacción, por lo que no fue posible realizar la averiguación de la identidad de las víctimas.

Autoridades del MP no descartaron hacer un nuevo cierre durante la noche de este sábado en el lugar, para hacer las investigaciones.Según los procedimientos legales, los restos mortales podrían ser enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para avanzar en las investigaciones.

Medios locales afirmaron que el pasado jueves varias personas se acercaron al área de los hallazgos, porque tienen familiares desaparecidos en el sector.

