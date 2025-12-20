 Operativos en Quetzaltenango identificaron a 87 personas
Operativos en Quetzaltenango identificaron a 87 personas

Las acciones policiales se concentraron en autobuses del transporte extraurbano, en la autopista Los Altos de Quetzaltenango.

Policías y soldados participaron en el operativo conjunto para evitar hechos de violencia en el transporte de pasajeros., PNC de Guatemala.
Policías y soldados participaron en el operativo conjunto para evitar hechos de violencia en el transporte de pasajeros. / FOTO: PNC de Guatemala.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron este sábado (20/12/2025) que durante la noche pasada realizaron operativos de prevención en la autopista Los Altos, de la cabecera departamental de Quetzaltenango. Las acciones de prevención estuvieron enfocadas en identificar personas que viajaban en autobuses, para permitir su identificación y confirmar su solvencia legal.

La instancia de seguridad compartió que durante las acciones lograron identificar a 87 personas y revisar 75 vehículos. "Estas acciones se realizan para la verificación de posibles órdenes de capturas e incautar armas de fuego", aseguró la PNC.

Los uniformados aseguraron que los operativos tuvieron el objetivo de dar un ambiente de seguridad a todos los transportistas que circulan en esa región. Durante las acciones, los policías subieron a las unidades de transporte para revisar las unidades.

Además, los agentes pidieron a los pasajeros que descendieran de las unidades, para realizar trabajos de inspección y registro. Las acciones se desarrollaron en la referida ruta, en autobuses con diferentes destinos locales.

Operativos con apoyo del Ejército

Durante las acciones de prevención se pudo observar que varios soldados del Ejército de Guatemala participaron en las acciones de prevención, para respaldar a los agentes policiales. En ese escenario, los militares permanecieron en el perímetro del puesto de registro, vigilando las acciones policiales y en apresto para apoyar, de ser necesario.

Las autoridades no descartaron más operativos de este tipo en diferentes carreteras del país, con el objetivo de reducir los índices de criminalidad y evitar hechos de violencia que atenten contra la vida de los guatemaltecos.

Medios locales de Quetzaltenango compartieron que los operativos de prevención continuaron este sábado en diferentes escenarios del casco urbano. Los agentes de la PNC acudieron a gasolineras y comercios de la zona 3 de la cabecera departamental para ubicar ilícitos.

