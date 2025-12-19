Mapping Fantástico ilumina la Catedral Metropolitana

La Municipalidad de Guatemala inauguró la noche de este viernes 19 de diciembre el tradicional "Mapping Fantástico" el cual, como años anteriores, ilumina la fachada de la Catedral Metropolitana, para ofrecer una experiencia sensorial única.
Cientos de familias acudieron esta noche a la Plaza de la Constitución para observar la primera proyección de arte digital en la fachada de la Catedral Metropolitana.
Las familias podrán disfrutar del Mapping Fantástico del 19 al 22 de diciembre, con funciones a las 7:00 p.m., 8:00 p.m. y 9:00 p.m.
Cada presentación ofrece un momento mágico para las familias, a través de la narración de historias.
El Mapping Fantástico forma parte de los espectáculos tradicionales del Festival Navideño de la Municipalidad de Guatemala, que cada año convierte al Centro Histórico en un punto de encuentro lleno de alegría, arte y convivencia.
La familia Arias de la zona 17 disfrutaron por primera vez la presentación del Mapping Fantástico, Maynor Arias, calificó de bonito el evento y aplaudió la organización del show.
El Mapping Fantástico combina arte digital, tecnología de vanguardia y música, detalló la Municipalidad.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas, 89.7*