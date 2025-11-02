PNC erradica marihuana valorada en más de Q6 millones

En un terreno del municipio de Las Cruces, departamento de Petén, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron una plantación de 17 mil 699 plantas de marihuana que, tras los procedimientos legales, fue incinerada en su totalidad. Las fuerzas del orden compartieron imágenes de como los uniformados arrancaron de raíz las matas para llevarlas a un lugar en las que les prendieron fuego.
Asimismo, la PNC informó el señaló que el costo de la droga quemada asciende a un total de Q6 millones 460 mil 135. Además, precisaron que en el operativo participaron integrantes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA).
En otras acciones en contra del narcotráfico, la PNC reportó dos capturados por transportar droga en el kilómetro 29.5 de la ruta Interamericana. Según el reporte, los apresados se conducían en un camión con placas C-755BVG e intentaron evadir un puesto de control vehicular.
Sin embargo, a los aprehendidos se les localizó 15 blísteres con 225 piedras de crack. Esta droga estaba escondida dentro de un par de tenis, relató la PNC.
Las autoridades también reportaron el decomiso de Q.12 mil 315 en efectivo, que se presume es resultado de la venta de droga. Los ilícitos encontrados fueron decomisados para ser usados en las investigaciones correspondientes, donde las autoridades establecerán el origen y destino de los estupefacientes.
En otras noticias: Insivumeh da por iniciada la temporada de frentes fríos
Erradican más marihuana
Durante la semana, las autoridades reportaron otro proceso de erradicación de marihuana, pero este caso tuvo lugar en el caserío Ixmucané, siempre del municipio de Las Cruces, departamento de Petén.
En este procedimiento, la PNC reportó la erradicación de 30 plantas de marihuana con avalúo de Q. 11 millones 385 mil. Las fuerzas del orden continuarán con los procedimientos para encontrar más terrenos usados ilegalmente para la plantación de este tipo de drogas.